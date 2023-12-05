Жеваго намагається встановити контроль над шинним заводом "Росава" та "Білоцерківською ТЕЦ" — ЗМІ

У травні 2023 року детективи НАБУ затримали голову Верховного Суду В. Князєва під час отримання рекордної для України неправомірної вигоди у 3 мільйони доларів на користь олігарха К. Жеваго. Проте гонка за найвищий хабар суддям від олігарха не припинилася, пише Дарниця Live.

Як зазначає видання, на розгляді апеляційного суду знаходиться судова справа № 911/2498/18 про банкрутство ПрАТ "Росава", яка була доведена до неплатоспроможної за схемою Жеваго з виведення через підприємство десятків мільйонів доларів із гаманців вкладників банку "Фінанси та Кредит".

"Повернути під контроль шинний завод "Росава" допомогла стара проста, але дієва схема безпідставної зміни судом незалежного арбітражного керуючого-ліквідатора І. Колмика на М. Рабана. 20 листопада не відбулося судове засідання щодо апеляційних скарг кредиторів "Росави": Нацбанку України, ДПС та інвестиційного фонду "Базис Траст". Чим на тривалий час залишено чинним рішення суду першої інстанції", — йдеться у публікації.

Якщо Жеваго не може законним способом виграти справу в апеляційному суді, пишуть автори матеріалу, тоді його люди затягують розгляд апеляційних скарг кредиторів заводу, і колегія суддів, де голова Копитова А. С., порушуючи норми процесуального закону, не розглядаючи апеляції по суті, надсилає матеріали справи до Верховного суду.

"При такому ході подій суддям суду апеляційної інстанції не потрібно залишати в силі очевидно незаконне рішення суду про зміну ліквідатора "Росава", а з’являється можливість нібито в законний, на перший погляд, спосіб позбутися матеріалів справи направивши їх до суду касаційної інстанції. Не має необхідності "вангувати", що суд касаційної інстанції поверне матеріали справи, навіть їх не розглядаючи, і суд апеляційної інстанції це усвідомлює і все робить навмисно", — переконані автори публікації.

За їхніми словами, на користь К. Жеваго також АТ "Білоцерківська ТЕЦ" та ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" оскільки, ПрАТ "Росава" володіє 15% акцій ТЕЦ.

"Тому герой батальйону "Монако" намагається встановити контроль і над цими підприємствами", — йдеться у публікації.

Автори матеріалу також наголосили на дивному розвитку подій навколо суддів, яких ЗМІ підозрюють в "узаконенні рейдерських атак щодо Білоцерківської ТЕЦ".

Трійка суддів після маніпуляцій з розподілом судової справи №911/2221/23 за апеляційною скаргою юриста Жеваго І. Вигулярного на ухвалу суду першої інстанції, яким зупинено дію протиправних рішень загальних зборів щодо усунення з посади керівника АТ "Білоцерківська ТЕ1. .2023 листопада після публікацій у ЗМІ заявила самоусунення з причин існування обставин, які викликають сумнів у неупередженості чи об’єктивності суддів І. Ходаковської, С. Володимиренка та О. Демидової, зазначає ЗМІ.

Після повторного розподілу цієї справи нова колегія суддів 29 листопада заявила про самоусунення.

"До того ж апеляційним господарським судом 26.09.2023, у складі колегії суддів, до складу якої входили ті самі судді, прийнято рішення, де навмисно закріплені обставини на користь Жеваго, що іноземні акціонери ТЕЦ, перебуваючи у ліквідованому стані, нібито мають статус "сплячих" компаній. Хоча в жодній нормі закону відсутнє таке поняття як "спляча" компанія", — пояснюють автори публікації.

Вказується, що "на думку судді" навіть ліквідовані іноземні компанії, що належать Жеваго, мають право обирати або змінювати керівника Білоцерківської ТЕЦ на загальних зборах Товариства. Такий висновок судді дозволяє Жеваго протиправно змінювати керівників ТЕЦ та захоплювати майно компанії, пише видання.

Видання зазначає, що розгляд касаційної скарги на таке "цікаве" рішення судді Демидової у справі №911/231/22 призначено Верховним судом на 06.12.2023.