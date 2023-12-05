Жеваго пытается установить контроль над шинным заводом "Росава" и "Белоцерковской ТЭЦ" - СМИ

В мае 2023 года детективы НАБУ задержали председателя Верховного Суда В. Князева при получении рекордной для Украины неправомерной выгоды в 3 миллиона долларов в интересах олигарха К. Жеваго. Однако гонка за высшую взятку судьям от олигарха не прекратилась, пишет Дарница Live.

Как отмечает издание, на рассмотрении апелляционного суда находится судебное дело № 911/2498/18 о банкротстве ЧАО "Росава", которое было доведено до неплатежеспособной по схеме Жеваго по выводу через предприятие десятков миллионов долларов из кошельков вкладчиков банка "Финансы и Кредит".

"Вернуть под контроль шинный завод "Росава" помогла старая простая, но действующая, схема безосновательной смены судом независимого арбитражного управляющего-ликвидатора И. Колмика на М. Рабана. 20 ноября не состоялось судебное заседание по апелляционным жалобам кредиторов "Росавы": Нацбанка Украины, ГНС и инвестиционного фонда "Базис Траст". Чем на длительное время оставлено в силе решение суда первой инстанции", — говорится в публикации.

Если Жеваго не может законным способом выиграть дело в апелляционном суде, пишут авторы материала, тогда его люди затягивают рассмотрение апелляционных жалоб кредиторов завода, и коллегия судей где председательствующая Копытова А. С., нарушая нормы процессуального закона не рассматривая апелляции по сути, отправляет материалы дела в Верховный суд.

"При таком ходе событий судьям суда апелляционной инстанции не нужно оставлять в силе очевидно незаконное решение суда об изменении ликвидатора "Росава", а появляется возможность якобы в законный, на первый взгляд, способ избавиться от материалов дела направив их в суд кассационной инстанции. Не имеет необходимости "вангировать", что суд кассационной инстанции вернет материалы дела даже их не рассматривая, и суд апелляционной инстанции это осознает и все делает намеренно", — убеждены авторы публикации.

По их словам, в интересах К. Жеваго также АО "Белоцерковская ТЭЦ" и ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" поскольку, ЧАО "Росава" владеет 15% акций ТЭЦ.

"Поэтому, герой батальона "Монако" пытается установить контроль и над этими предприятиями", — говорится в публикации.

Авторы материала также отметили странное развитие событий вокруг судей, которых СМИ подозревают в "узаконивании рейдерских атак в отношении Белоцерковской ТЭЦ".

Тройка судей после манипуляций с распределением судебного дела №911/2221/23 по апелляционной жалобе юриста Жеваго И. Выгулярного на определение суда первой инстанции, которым остановлено действие противоправных решений общего собрания по отстранению от должности руководителя АО "Белоцерковская ТЭЦ" В. Богдана, 01.11.2023 ноября после публикаций в СМИ заявила самоотвод по причинам существования обстоятельств, которые вызывают сомнение в беспристрастности или объективности судей И. Ходаковской, С. Владимиренко и А. Демидовой, указывает СМИ.

После повторного распределения этого дела новая коллегия судей 29 ноября заявила самоотвод.

"К тому же, апелляционным хозяйственным судом 26.09.2023, в составе коллегии судей, в состав которой входили те же судьи, принято решение, где намеренно закреплены обстоятельства в пользу Жеваго, что иностранные акционеры ТЭЦ находясь в ликвидированном состоянии, якобы, носят статус "спящих" компаний. Хотя ни в одной норме закона отсутствует такое понятие как "спящая" компания", — поясняют авторы публикации.

Указывается, что "по мнению судьи" даже ликвидированные иностранные компании, принадлежащие Жеваго, имеют право избирать или менять руководителя Белоцерковской ТЭЦ на общем собрании Общества. Такой вывод судьи позволяет Жеваго противоправно менять руководителей ТЭЦ и захватывать имущество компании, пишет издание.

Издание отмечает, что рассмотрение кассационной жалобы на такое "интересное" решение судьи Демидовой по делу №911/231/22 назначено Верховным судом на 06.12.2023.