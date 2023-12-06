Вночі росіяни запустили по Україні майже півсотні "шахедів": скільки збило ППО, де лунали вибухи

Нічний терор України з боку РФ триває

У ніч проти 6 грудня Росія масовано обстріляла Україну "шахедами", які ворог запустив із двох напрямків — мис Чауда (Крим) і Курська область — РФ. Усього зафіксовано пуски 48 ударних БПЛА "Shahed-136/131", 41 з них був збитий ППО України.

Для відбиття повітряної атаки залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Більшість "шахедів" збили саме мобільні групи, повідомляється в Telegram-каналі Повітряних Сил.

"Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук дякує всім воїнам за захист повітряного простору і в чергове відзначає бойову роботу підрозділів мобільних вогневих груп Сил оборони України! Більшість знищених "шахедів" на їхньому рахунку!", — йдеться в повідомленні.

Вночі вибухи чули мешканці Хмельниччини. Вони стали результатом роботи ППО.

"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО", — близько першої години ночі написав у Facebook перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня росіяни запустили Україною 17 "шахедів". Сили ППО збили 10 із них.