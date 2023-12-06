NAUDI виділила 10 стипендій для підтримки здобувачів вищої освіти НАУ: стипендиатів особисто привітав гендиректор КБ "Луч" Коростельов

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) підписала угоду про співробітництво з Національним авіаційним університетом (НАУ). Одним із перших кроків такої співпраці стало виділення від NAUDI 10 стипендій для підтримки здобувачів вищої освіти НАУ. Почесним гостем заходу став Герой України, генеральний конструктор і директор державного підприємства "ДП Київське конструкторське бюро "Луч" Олег Коростельов.

Про це повідомляє пресслужба NAUDI.

"Олег Петрович Коростельов є одним із лідерів української оборонної галузі й насамперед "батьком" таких проєктів української ракетної програми як "Нептун", "Вільха" та "Стугна". Нам дуже приємно, що Олег Петрович, як і команда Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, відвідали університет і надали підтримку нашим студентам", — відзначив голова комісії з реорганізації НАУ, в.о. ректора Володимир Шульга під час урочистого нагородження стипендіатів.

У своєму виступі генконструктор КБ "Луч" зазначив, що рівень підготовки студентів НАУ завжди був високим.

"Нас учили не втрачати час, розбиратися в техніці, знати математику та фізику. І тепер мені дуже приємно в стінах альма-матер привітати вас із тими нагородами, які вручає NAUDI", — наголосив він.

Зазначається, що Коростельов також детально зупинився на проблемах, які стоять перед українською оборонною промисловістю в умовах війни. Він висловив сподівання, що НАУ і надалі залишиться головною кузнею кадрів для вітчизняного авіа- і ракетобудування.

"Відповідаючи на запитання студентів щодо можливості очолити Наглядову раду НАУ в якості освітнього експерименту Міністерства освіти й науки, Олег Коростельов заявив, що погодиться на цю посаду, якщо отримає відповідну пропозицію", — додали в NAUDI.

Стипендії студентам технічних спеціальностей вручив заступник голови NAUDI Сергій Висоцький.

"Хочемо відзначити 10 успішних студентів, які виділились своїми розробками. Сподіваємося, що ці стипендії допоможуть їм сконцентруватися на навчанні. Дякуємо за те, що в цей складний час ви продовжуєте не лише навчатися, а й створювати інтелектуальне майбутнє нашої держави", — зазначив він.

Висоцький наголосив, що точні науки є фундаментом оборонних індустрій, і саме оборонні індустрії й ВПК будуть основними галузями відновлення України.

"Саме сюди підуть міжнародні інвестиції. Те, що ви зараз робите і робитимете протягом професійного життя, – надзвичайно важливо для України", — додав він.