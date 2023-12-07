Є загиблий: ворог знову влаштував терор "шахедами", один із них долетів до країни НАТО

У ніч проти 7 грудня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Під час цього обстрілу один із БПЛА залетів на територію Румунії.

Ворожий дрон зафіксували поблизу міста Галац. Зробивши коло, він повернувся в повітряний простір України.

Під час атаки дронами країною були прильоти на Одещині. На цей час відомо про одну загиблу людину.

За даними Повітряних сил України, цієї ночі росіяни запустили 18 ударних БПЛА, з яких було збито 15.

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