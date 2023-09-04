"Нещасний випадок: влада Румунії спробувала виправдати падіння російського дрона на своїй території

Влада країни не бачить небезпеки в тому, що трапилося

У Міністерстві закордонних справ Румунії відреагували на падіння російських дронів Shahed. У відомстві заявили, що територія країни не постраждала внаслідок атаки, як раніше повідомили і в Міноборони Румунії.

Як повідомляє CNN, про це заявила міністр закордонних справ Румунії Луміниця Одобеску. За її словами, дрони атакували виключно український річковий порт, що на кордоні з Румунією.

"Звичайно, існує ризик нещасних випадків або інцидентів, але зараз це не так", — заявила вона.

Також глава румунського МЗС зазначила, що з їхнього боку Дунаю було видно чергову російську атаку на українську громадянську інфраструктуру. Вона вважає, що окупанти роблять це для того, щоб не дозволити Україні експортувати зернові культури.

Нагадаємо, що російські дрони "Шахед" атакували Одеську область у ніч проти 4 вересня. В основному під прицілом ворога були склади та виробничі будівлі, а також Ізмаїльський порт. Українська ППО змогла знищити 17 БПЛА, але деякі дрони збилися з курсу і залетіли на територію країни НАТО — Румунії, де й впали.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що це не перший випадок, коли російські дрони залітають до Румунії. Місяць тому на території країни впав російський дрон, але влада країни це заперечувала. Місцеві жителі розповідали, що у їхніх будинках повилітали шибки й вони чули вибух.