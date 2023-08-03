У Румунії впав російський БПЛА: влада країни заперечує, військовий оглядач пояснив причину

У деяких будинках повибивало шибки вибуховою хвилею

Російські безпілотники Shahed-136 під час атаки на порт Ізмаїл на Одещині нібито перетнули кордон Румунії. Один з ворожих дронів упав у лісі на території країни НАТО, але влада Румунії все заперечує.

Про це повідомляє місцеве видання Digi 24. Заявив про падіння російського БПЛА мер однієї з комун.

Так, голова комуни Чаталкіой Тудор Чернега заявив, що вранці 3 серпня жителі комуни чули над своїми будинками звуки дронів, що пролітають. Також місцеві повідомили меру про те, що один із БПЛА впав у лісі неподалік. При цьому в деяких будинках вибило вікна, але під час пошуків уламки не було виявлено.

"Місцеві жителі кілька разів підтверджують, що безпілотники пролетіли прямо над будинками в Чаталкіої. Страх дуже великий. Дрона, що розбився, виявлено не було. Є свідчення місцевих жителів, моряків, що в лісі впав дрон. Шукав, але нічого не знайшов... Коли дійшли чутки, що дрон упав на нашу територію, була паніка, тому що точність у них не висока. Люди були налякані, вибиті вікна, тому що через болотисту місцевість ударна хвиля поширювалася дуже сильно, створюючи враження землетрусу. Коли було видно, що стріляють кулемети, паніка була дуже велика", — сказав Тудор Чернега.

На кадрах, які публікують місцеві ЗМІ, видно спалахи в небі і чути стрілянину.

У Міноборони Румунії відреагували на цю заяву та відправили на місце слідчо-оперативну групу. Однак знайти якісь сліди, що вказують на падіння дрона, не вдалося.

"Безпілотники, використані російською федерацією в цих незаконних та необґрунтованих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії", — йдеться у повідомленні відомства.

Військовий оглядач Олександр Коваленко прокоментував ситуацію. Він зазначив, що проблема не у владі Румунії, а в 5-й статті НАТО, яка говорить про те, що напад на одну з країн Альянсу розцінюється як атака на всі НАТО та зобов’язує інші держави стати на захист.

"Щодо того, що офіційний Бухарест ніяк не коментує інформацію про те, що на території Румунії нібито впав один із Shahed-136. А до того ракета порушила повітряний простір, пам’ятаєте? Тут проблема не в Румунії. Проблема в архаїчній 5- й статті НАТО", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російська ракета впала на території Польщі під час чергового обстрілу України. Влада країни пояснила, що бачила ракету.