Україна повинна бути готова до втрати частини союзників і розраховувати на власні сили - Юрій Гудименко

В умовах затяжної війни Україна повинна нарощувати власну спроможність для протистояння агресору. Враховуючи наростаючі геополітичні конфлікти, потрібно шукати власні сили для впровадження реформ, а виробництво зброї має стати пріоритетом для держави.

Про це заявив військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, коментуючи провальне голосування Сенату США за пакет допомоги Україні.

"Обіцяних від США 61 млрд доларів для України поки не буде, адже Сенат США провалив процедурне голосування щодо розгляду законопроекту про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Війна з російськими загарбниками перейшла у позиційну фазу, перетворилася на війну на виснаження. А таку війну може виграти та сторона, яка краще розпоряджається ресурсами – військами, зброєю, економікою та часом. Ми маємо робити висновки, дійсно можемо втратити частину наших союзників. Якщо це відбудеться, ми повинні бути до цього готові. Тоді забезпечувати себе снарядами, гранатометами і всім рештою, ми маємо самі. Чи ми готові до цього? Тут питання до Укроборонпрому, до тих, хто має будувати заводи з виробництва снарядів", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, від внутрішньополітичних процесів у США наступного року буде залежати багато чого в світі, їх наслідки відчуватиме й Україна. Потрібно зміцнювати партнерство з іншими країнами та адаптувати власну економіку до воєнного часу.

"Ні, це не про запровадження продуктових карток, це про управління ресурсами нації для максимально можливого нарощування обсягів воєнного виробництва, швидкого впровадження нових і новітніх оборонних технологій. У співпраці й практичній взаємодії з ключовими партнерами за кордоном, в кооперації із західним ВПК. Не можете дати зброю – давайте технології для спільного виробництва. Не можете давати кошти своїх платників податків – передайте заморожені кошти РФ, на кілька років війни такої інтенсивності їх вистачить", — підкреслив Юрій Гудименко.

Він наголосив, що державі потрібно терміново щось міняти у стратегічній комунікації як з власними людьми, так і зовнішніми партнерами. Не роздмухувати внутрішні суперечності, а навпаки — консолідувати націю навколо спільної мети — перемоги над ворогом.