Украина должна быть готова к потере части союзников и рассчитывать на собственные силы – Юрий Гудыменко

В условиях затяжной войны Украина должна наращивать собственную способность противостоять агрессору. Учитывая нарастающие геополитические конфликты, нужно искать свои силы для внедрения реформ, а производство оружия должно стать приоритетом для государства.

Об этом заявил военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко, комментируя провальное голосование Сената США за пакет помощи Украине.

"Обещанных от США 61 млрд долларов для Украины пока не будет, ведь Сенат США провалил процедурное голосование по рассмотрению законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Война с российскими захватчиками перешла в позиционную фазу, превратилась в войну в истощение. А такую войну может выиграть та сторона, которая лучше распоряжается ресурсами – войсками, оружием, экономикой и временем… Мы должны делать выводы, действительно можем потерять часть наших союзников… Если это произойдет, мы должны быть к этому готовы. Тогда снабжать себя снарядами, гранатометами и всем остальным, мы должны сами. Готовы ли мы к этому? Здесь вопрос к Укроборонпрому, тем, кто должен строить заводы по производству снарядов", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, от внутриполитических процессов в США в следующем году будет зависеть многое в мире, их последствия ощутит и Украина. Следует укреплять партнерство с другими странами и адаптировать собственную экономику к военному времени.

"Нет, это не о внедрении продуктовых карт, это об управлении ресурсами нации для максимально возможного наращивания объемов военного производства, быстрого внедрения новых и новейших оборонных технологий. В сотрудничестве и практическом взаимодействии с ключевыми партнерами за рубежом, в кооперации с западным ВПК. Не можете дать оружие — давайте технологии для совместного производства. Не можете давать средства своих налогоплательщиков — передайте замороженные средства РФ, на несколько лет войны такой интенсивности их хватит", — подчеркнул Юрий Гудыменко.

Он подчеркнул, что государству нужно срочно что-либо менять в стратегической коммуникации как с собственными людьми, так и с внешними партнерами. Не раздувать внутренние противоречия, а наоборот – консолидировать нацию вокруг общей цели – победы над врагом.