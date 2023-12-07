За зупинку видобутку Укрнафтобуріння відповідальний голова Держгеонадра Опімах - нардеп Кучеренко

Держава через злочини чиновників може втратити ще до 5% видобутку блакитного палива

Зупинка видобутку великих обсягів газу компанією "Укрнафтабуріння", яка після "націоналізації" знаходиться в управлінні державної компанії "Укрнафта", була ретельно спланованим сценарієм, який завдав великої шкоди енергобезпеці країни, і мова йде про 3-5% від усього українського видобутку газу. Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови Комітету ПЕК Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"В мене нема сумніву що "автори сценарію" ще не до кінця розуміють що зробили. В мене нема сумніву, що головним "приводним механізмом" стала служба Держгеонадра на чолі з головою паном Романом Опімахом. По багатьом судовим процесам ми зараз спостерігаємо як топменеджери великих приватних компаній зараз віддуваються за те, що сліпо виконували вказівки своїх акціонерів. Переконаний, що і в державному управлінні при прийнятті таких значущих рішень має бути жорстка повноцінна відповідальність топчиновників високого рівня. Саме тому спрямував запит голові Держгеонадра пану Опімаху — чим він керувався при прийнятті своїх рішень?! Державними інтересами чи чиїмось інструкціями з якогось таємного "центру"?!", — написав парламентар у себе в Facebook-акуанті.

Враховуючи наведене, парламентар, керуючись статтями 16, 17, 19, 24 Закону України "Про статус народного депутата України", просить надати інформацію та повідомити за кожним пунктом окремо про наступне:

На виконання якої саме норми права, інструкції та/або за вказівкою яких саме посадових осіб державних органів України, через 3,5 роки від дати прийняття постанови Верховним Судом від 26 листопада 2019 року у справі № 2а-7778/09/2670, Державною службою геології та надр України було подано заяву та апеляційну скаргу про поворот виконання рішення суду, в якій ДСГН просила вирішити питання про поворот виконання рішення суду в адміністративній справі № 2а-7778/09/2670 шляхом скасування наказу Держгеонадр № 204 від 27.06.2019 р. та анулювання спеціального дозволу користування надрами № 6349 від 10.07.2019 р.? Чи мала Державна служба геології та надр України будь-які правові можливості на період державного управління ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" призупинити заходи з анулювання спеціального дозволу користування надрами № 6349 від 10.07.2019 р.? Які саме дієві заходи було вжито Державною службою геології та надр України з метою недопущення чи запобігання перериванню функціонування ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" та/або ризику збою у постачанні ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" природного газу після передачі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління АРМА та в подальшому ПАТ "Укрнафта"? Чому та з якою метою Державна служба геології та надр України, незважаючи на факт та умови передачі ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в управління АРМА і в подальшому ПАТ "Укрнафта", своїми активними діями та всупереч положенням Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.05.2023 № 454-р., призвела до настання негативних наслідків, а саме до збою, переривання функціонування ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з повним припиненням видобутку та постачання природного газу? Які обсяги вуглеводнів, в тому числі природного газу, не буде видобуто чи безповоротно втрачено на Сахалінському НГКР з моменту анулювання спеціального дозволу користування надрами №6349 від 10.07.2019 р. до відновлення видобутку вуглеводнів на родовищі? Як саме та коли Державна служба геології та надр України здійснить законні заходи з фактичного відновлення видобутку природного газу на Сахалінському НГКР, так необхідного для країни під час опалювального сезону?

Нагадаємо, раніше Олексій Кучеренко заявляв, що скандальна епопея зі скасуванням через суд ліцензії державної компанії "Укрнафтобуріння" на видобуток газу на Сахалінському родовищі нагадує якийсь театр абсурду або ж навпаки — тонку продуману комбінацію. І це, за його словами, керівництво Укрнафти допустило на користь колишнього міністра часів Януковича Миколи Злочевського.