За остановку добычи Укрнефтебурения ответственный председатель Госгеонадра Опимах – нардеп Кучеренко

Государство из-за преступлений чиновников может потерять еще до 5% добычи голубого топлива

Остановка добычи больших объемов газа компанией "Укрнефтебурения", которая после "национализации" находится в управлении государственной компании "Укрнафта", была тщательно спланированным сценарием, нанесшим большой вред энергобезопасности страны, и речь идет о 3-5% от всей украинской добычи газа. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ТЭК Верховной Рады Алексей Кучеренко.

"У меня нет сомнения, что "авторы сценария" еще не до конца понимают, что сделали. У меня нет сомнения, что главным "приводным механизмом" стала служба Госгеонадра во главе с главой господином Романом Опимахом. По многим судебным процессам мы сейчас наблюдаем как топ-менеджеры крупных частных компаний сейчас отдуваются за то, что слепо следовали указаниям своих акционеров, убежден, что и в государственном управлении при принятии таких значимых решений должна быть жесткая полноценная ответственность топ-чиновников высокого уровня. Именно поэтому направил запрос главе Госгеонадра господину Опимаху – чем он руководствовался при принятии своих решений?! Государственными интересами или чьими-то инструкциями из какого-нибудь тайного "центра"?!", — написал парламентарий у себя в Facebook-аккуанте.

Учитывая приведенное, парламентарий, руководствуясь статьями 16, 17, 19, 24 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", просит предоставить информацию и сообщить по каждому пункту отдельно о следующем:

На выполнение какой именно нормы права, инструкции и/или по указанию каких должностных лиц государственных органов Украины, через 3,5 года с даты принятия постановления Верховным Судом от 26 ноября 2019 года по делу № 2а-7778/09/2670, Государственной службой геологии и недр Украины было подано заявление и апелляционную жалобу о повороте исполнения решения суда, в котором ГСГН просила решить вопрос о повороте исполнения решения суда по административному делу №2а-7778/09/2670 путем отмены приказа Госгеонадр № 204 от 27.06.2019 г. и аннулирование специального разрешения пользования недрами № 6349 от 10.07.2019 г.? Имела ли Государственная служба геологии и недр Украины какие-либо правовые возможности на период государственного управления ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" приостановить меры по аннулированию специального разрешения пользования недрами № 6349 от 10.07.2019 г.? Какие именно действенные меры были приняты Государственной службой геологии и недр Украины с целью недопущения или предотвращения прерывания функционирования ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" и/или риска сбоя в снабжении ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" природного газа после передачи ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" в управление АРМА и в дальнейшем ПАО "Укрнафта"? Почему и с какой целью Государственная служба геологии и недр Украины, несмотря на факт и условия передачи ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" в управление АРМА и в дальнейшем ПАО "Укрнафта", своими активными действиями вопреки положениям Распоряжения Кабинета министров Украины от 23.05.2023 № 454-р., привела к наступлению негативных последствий, а именно к сбою, прерыванию функционирования ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" с полным прекращением добычи и поставки природного газа? Какие объемы углеводородов, в том числе природного газа, не будут добыты или безвозвратно потеряны на Сахалинском НГКР с момента аннулирования специального разрешения пользования недрами №6349 от 10.07.2019 г. до восстановления добычи углеводородов на месторождении? Как и когда Государственная служба геологии и недр Украины осуществит законные меры по фактическому восстановлению добычи природного газа на Сахалинском НГКР, так необходимого для страны во время отопительного сезона?

Напомним, ранее Алексей Кучеренко заявлял, что скандальная эпопея с отменой через суд лицензии государственной компании "Укрнефтебурение" на добычу газа на Сахалинском месторождении напоминает какой-то театр абсурда или наоборот — тонкую продуманную комбинацию. И это, по его словам, руководство Укрнафты допустило в пользу бывшего министра времен Януковича Николая Злочевского.