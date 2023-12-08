В Україні масштабна повітряна тривога: ворог запустив крилаті ракети, всі подробиці (оновлюється)

Росіяни масовано атакують ракетами

Близько 6:30 у п’ятницю, 8 грудня, в Україні оголошено повітряну тривогу у зв’язку з ймовірністю пусків крилатих ракет. Росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

"Вірогідні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги у південних та східних областях – 06:30. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", — попередили у Повітряних Силах.

7:50 Ймовірно був ще один пуск ракет з ТУ-95МС, кількість ракет невідома

7:36 Вибухи у Києві та області!

7:32 Ракети курсом на Київ з південного напрямку. Моніторінгові групи пишуть, що вони підлітають до Києва. КМВА закликає киян перебувати в укриттях. Моніторинги пишуть про вибухи на Київщині, ймовірно, вони є наслідком роботи ППО.

7:24 Ракети з Черкаської області рухаються у напрямку Київської області. Курс може змінюватись, пишуть у Повітряних силах. Киян закликають перебувати у безпечних місцях.

7:19 Ракети на Кіровоградщині рухаються напрямком на захід. За даними моніторингових груп, загроза ракетам зараз для Черкаської області. Також не можна виключати атаку на Вінницьку та Київську області.

7:11 Ракети заходять в повітряний простір Кіровоградської області. Пабліки пишуть, що вони рухаються на Черкащину.

7:07 Моніторинги повідомляють, що ракети рухаються на Полтавщину. Ймовірно, — на Кременчук. У ПС також закликали перебувати в укриттях жителів Миргорода.

7:05 Ракети, що рухалися на Павлоград, змінили курс на Дніпро. У Повітряних силах жителів закликали перебувати в укриттях.

6:48 Перша група ракет в повітряному просторі України зі сходу. Про це повідомили У Повітряних силах.

6:44 Тривога розпочалася зі східної частини України. Вона поширюється далі, небезпеку оголошено вже й у Києві та області.

6:39 Моніторингові пабліки попереджають про активність стратегічної авіації РФ, Ту-95мс. Є ймовірність запуску крилатих ракет у режимі радіомовчання. Росіяни підняли у повітря 9 Ту-95МС. Деякі додають, що попередньо здійснено пуск ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

Як повідомляв "Телеграф", днями речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат висловив думку, що російські окупанти цієї зими продовжать атакувати енергосистему України. Проте вони не мають такої кількості засобів, як минулого року.