В Україні оновили механізм підтримки родин полонених: хто з членів сім’ї має право на щорічну грошову допомогу

15 листопада 2023 року в Україні набула чинності постанова уряду № 1182, якою внесено зміни до постанови від 15 листопада 2022 р. № 1281 щодо виконання закону про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей.

Згідно внесених змін уточнено коло осіб, що вважаються членами сімʼї полоненої особи, які під час перебування такої особи в місцях несвободи мають право на отримання щорічної грошової допомоги у розмірі 100 тис. гривень за кожен рік перебування в полоні рф.

Тепер такими членами сім’ї є:

дружина (чоловік) особи, яка перебуває в полоні;

діти, зокрема повнолітні,

батьки,

рідні брати і сестри,

дід, баба,

онуки,

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням,

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

До ухвалення цих змін законодавство містило лише поняття "члени сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України" без визначення кола осіб.

Тому таке уточнення є важливим і дозволить членам сім’ї полоненого уникнути зайвої бюрократичної тяганини під час:

встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України щодо своїх рідних,

отримання щорічної державної грошової допомоги,

оскільки саме члени сім’ї полоненого (або їх законні представники) мають право звертатися до Мінреінтеграції із відповідними заявами.

Важливо знати, що щорічна державна грошова допомога особі, під час її перебування в місцях несвободи, може надаватися одному з членів її сім’ї в одному році.

Неурядова громадська організація "Український центр захисту прав людини" підтримує військових, їхні сім’ї, родини полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців. Якщо ви потребуєте правової допомоги в отриманні статусів, соціальних гарантій, з розшуку близької людини — звертайтеся до Українського центру захисту прав людини на "гарячу лінію" за безкоштовним номером телефону – 0 800 33 07 09 або за телефоном – 073 765 44 08, пишіть на електронну адресу – [email protected].