В Украине обновили механизм поддержки семей пленных: кто из членов семьи имеет право на ежегодную денежную помощь

15 ноября 2023 года в Украине вступило в силу постановление правительства № 1182, которым внесены изменения в постановление от 15 ноября 2022 г. №1281 о выполнении закона о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Согласно внесенным изменениям уточнен круг лиц, которые считаются членами семьи пленника, которые во время пребывания такого лица в местах несвободы имеют право на получение ежегодного денежного пособия в размере 100 тыс. гривен за каждый год пребывания в плену России.

Теперь такими членами семьи являются:

жена (супруг) лица, находящегося в плену;

дети, в том числе совершеннолетние,

родители,

родные братья и сестры,

дед, бабушка,

внуки,

лица, находящиеся на попечении или попечительстве,

лица, совместно проживающие, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности.

До принятия этих изменений законодательство содержало только понятие "члены семьи лица, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины" без определения круга лиц.

Поэтому такое уточнение важно и позволит членам семьи пленника избежать излишней бюрократической волокиты во время:

установление факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины в отношении своих родных,

получение ежегодной государственной денежной помощи,

поскольку именно члены семьи пленника (или их законные представители) имеют право обращаться в Минреинтеграцию с соответствующими заявлениями.

Важно знать, что ежегодная государственная денежная помощь лицу во время его пребывания в местах несвободы может предоставляться одному из членов его семьи в одном году.

Неправительственная общественная организация "Украинский центр защиты прав человека" поддерживает военных, их семьи, семьи пленных, пропавших без вести и погибших военнослужащих. Если вы нуждаетесь в правовой помощи в получении статусов, социальных гарантий, по розыску близкого человека — обращайтесь в Украинский центр защиты прав человека на горячую линию по бесплатному номеру телефона – 0 800 33 07 09 или по телефону – 073 765 44 08, пишите на электронный адрес – [email protected].