Громадська рада при Мінветеранів підтримала звернення до уряду щодо відставки Лапутіної

За результатами першого публічного звіту міністерки ветеранів Юлії Лапутіної відбувся брифінг Громадської ради при Міністерстві. Члени Ради підтримали рішення Комітету ВРУ про направлення звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо неефективного управління та необхідності розгляду відставки чинного міністра у справах ветеранів.

На брифінгу виступили представники Громадської ради Мінветеранів, громадських організацій, родин загиблих та ветерани, які озвучили всі ключові напрямки нереалізованої ветеранської політики та наслідки, до яких це призвело: від неефективного використання бюджетних коштів до корупційних схем.

"За 3 роки правління міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної було зруйновано Міністерство як інституцію, ветерани не довіряють своєму Міністерству. За ветеранів борються усі, крім самої міністерки у справах ветеранів", — заявила членкиня Правління Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів Богдана Левицька.

За підсумками брифінгу, учасники визначили ключові проблеми неефективної діяльності Міністерства ветеранів. Зокрема, мова іде про:

відсутність сформованої державної політики ветеранів затвердженої нормативно-правовими актами, а не гучними заявами;

зневажливе ставлення Юлії Лапутіної до родин загиблих та відсутність обіцяного Національного військового меморіального кладовища;

занепад Мінветеранів як інституції: 124 вакантних посади з 267 по штату міністерства станом на 24.11.2023, що призводить до навантаження на працівників та неефективної роботи.

Нагаємо, раніше член Громадської ради при Міністерстві ветеранів та голова Українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко наголошував на некомпетентності очільниці Мінвету.

"Понад 40 організацій, повʼязаних із ветеранським рухом і родинами загиблих, підписали спільну заяву про вимогу публічного звіту Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Єдиною реакцією міністерства було те, що ввечері того ж дня чиновниця завела блог на "Українській правді", куди виклала текст із назвою "Політика героїв: як держава взаємодіятиме з ветеранами". От так і взаємодіятиме. Не бачите, чи що – працюють люди. Звіти вам хай волонтери дають, якщо їм потрібно. Я стверджую, що міністерство ветеранів очолює некомпетентна і шкідлива людина, яка свідомо вичавила з міністерства все продуктивне і ефективне, що там було".