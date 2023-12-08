Общественный совет при Минветеранов поддержал обращение к правительству об отставке Лапутиной

По результатам первого публичного отчета министерки ветеранов Юлии Лапутиной прошел брифинг Общественного совета при Министерстве. Члены Совета поддержали решение Комитета ВРУ о направлении обращения к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о неэффективном управлении и необходимости рассмотрения отставки действующего министра по делам ветеранов.

На брифинге выступили представители Общественного совета Минветеранов, общественных организаций, семей погибших и ветераны, которые озвучили все ключевые направления нереализованной ветеранской политики и последствия, к которым это привело: от неэффективного использования бюджетных средств до коррупционных схем.

"За 3 года правления министерки по делам ветеранов Юлии Лапутиной было разрушено Министерство как институт, ветераны не доверяют своему Министерству. За ветеранов борются все, кроме самого министерства по делам ветеранов", — заявила член Правления Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Богдана Левицкая.

По итогам брифинга участники определили ключевые проблемы неэффективной деятельности Министерства ветеранов. В частности, речь идет о:

отсутствии сложившейся государственной политики ветеранов, утвержденной нормативно-правовыми актами, а не громкими заявлениями;

пренебрежительном отношении Юлии Лапутиной к семьям погибших и отсутствии обещанного Национального военного мемориального кладбища;

упадке Минветеранов как институции: 124 вакантных должности из 267 по штату министерства по состоянию на 24.11.2023, что приводит к нагрузке на работников и неэффективной работе.

Напомним, ранее член Общественного совета при Министерстве ветеранов и глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко отмечал некомпетентность главы Минвета.

"Более 40 организаций, связанных с ветеранским движением и семьями погибших, подписали совместное заявление о требовании публичного отчета Министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Единственной реакцией министерства было то, что вечером того же дня чиновница завела блог на "Украинской правде", куда вывела с названием "Политика героев: как государство будет взаимодействовать с ветеранами". Вот так и будет взаимодействовать. Не видите, что ли – работают люди. Отчеты вам пусть волонтеры дают, если им нужно. Я утверждаю, что министерство ветеранов возглавляет некомпетентный и вредный человек, который сознательно выдавил из министерства все продуктивное и эффективное, что там было".