Пріоритетні цілі: розслідувачі геолокували три заводи, де роблять БПЛА для росіян

На цих підприємствах виробляються сумнозвісні "Ланцети" та копії іранських "Шахедів"

Розслідувачі з України локалізували три російські підприємства, які виробляють в інтересах російських терористів ударні безпілотники. Вони розташовані не так вже й далеко від українського кордону і можуть стати пріоритетними цілями для Збройних сил.

Про розташування заводів повідомляється у розслідуванні OSINT-аґенції Molfar. За даними розслідувачів, на цих підприємствах виробляють сумнозвісні дрони-камікадзе "Ланцет", які терористи "злизали" з ізраїльских БПЛА, а також копії іранських "Шахедів".

Підприємства, на яких збирають "Ланцети", розташовані у містах Калуга (300 км від кордону України) та Іжевськ (1300 км від кордону України). Копії "шахедів" для терористів збирають на заводі в місті Єлабуга (1200 км від кордону України).

Також розслідувачі виявили, що за виготовлення "Ланцетів" відповідає іжевська компанія Zala Aero Group. Фактично, це підрозділ збройового концерну "Калашников", який грає одну з ключових ролей на ринку безпілотних літальних апаратів у росії.

Цікаво, що терористи перетворюють торгівельно-розважальні центри (ТРЦ) на цехи, в яких збирають "Ланцети". Ідея належить поки ще живому головному конструктору дронів, Олександру Захарову – саме йому належать слова про те, що якщо ЗСУ вдарять по цих "цехах", то "людей не жалко", аби на виробництві це ніяк не відбилося. Тільки в Іжевську працюють п'ять таких "цехів", які можна вважати законними цілями для подальшого знищення.

Раніше "Телеграф" писав, що іранське державне підприємство Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company працює в інтересах російського терористичного режиму, випускаючі безпілотники Shahed-131 та Shahed-136. Про це стало відомо завдяки низці експертних досліджень, які провела Україна.