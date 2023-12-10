Встановлено компанію, яка виготовляє "Шахеди": що про це відомо

Іран офіційно відкидає причетність до постачання БПЛА в росію

Іранське державне підприємство Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company працює в інтересах російського терористичного режиму, випускаючі безпілотники Shahed-131 та Shahed-136. Про це стало відомо завдяки низці експертних досліджень, які провела Україна.

Про висновки повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит "Суспільного". В ОГПУ зазначили, що обидва типи ударних БПЛА, які використовують російські терористи, пройшли ідентифікацію.

"Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифікований як БПЛА-камікадзе типу Shahed-136. Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифікований як ударний БПЛА-камікадзе Shahed-131", – сказано у повідомленні.

За даними ОГПУ, розробник та виробник цих безпілотників – іранська державна компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA). Ця компанія працює виключно в інтересах іранського режиму та не береться за замовлення "зі сторони", особливо якщо мова йде про ударні безпілотники.

"Після проведення експертиз можна буде отримати відомості про застосування нових типів безпілотників, в тому числі Mohajer-6, "Італмас" або ін. Досудове розслідування у зазначених кримінальних провадженнях триває", – додали в ОГПУ.

Це перші офіційні дані правоохоронних органів, що свідчать про причетність Ірану до виробництва безпілотників, якими терористи атакують Україну. Іран офіційно відкидає причетність до постачання БПЛА в росію.

Нагадаємо, що 20 листопада в Ірані відбулася виставка, на якій показали нову модель ударного БПЛА Shahed-238. Нова версія БПЛА оснащена інфрачервоним та радіолокаційним наведенням. Це перетворює БПЛА на аналог протирадарних ракет, оскільки може наводитися на випромінювання пошукових радарів ППО. Їхня характерна відмінність від інших версій – чорний колір.