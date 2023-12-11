Є три важливі моменти: волонтери розповіли, як насправді працює нова система реєстрації гуманітарної допомоги з-за кордону

Іноземні волонтери часто висловлюють скепсис щодо вимог українців надавати деталізовані списки гумвантажів

У благодійних фондів виникають перестороги щодо роботи нової системи реєстрації гуманітарної допомоги, яка запрацювала з 1 грудня на виконання постанови Кабміну, прийнятої нинішньої осені.

По-перше, "це суттєве збільшення навантаження на волонтерів, які і так часто працюють на межі своїх можливостей. Як відомо, в декларації треба зазначити весь той же перелік товарів із тими ж даними, що і в електронній системі. Десь помилилися в заповненні декларації — вантаж заблокували. Тому кожен фонд тепер має шукати можливості і наймати окремих людей, які будуть уважно все це вносити… А це вже фінансове навантаження, і не всі волонтерські організації це потягнуть", – прокоментував перший практичний досвід роботи в новій системі голова благодійного фонду "Сучасна Україна", правник Володимир Гавриш.

Він розповів, що ввозячи гумвантаж на митниці фонд зіштовхнувся з проблемою. Коли заповнили декларацію, виникли розбіжності в інформації щодо ваги вантажу, який завозився, і декларацію змусили переробити. Причина – техпомилка закордонних донорів. Коли треба буде ввозити одночасно кілька вантажів і проходити кордон – це буде великою проблемою.

Крім того, вже є випадки у колег з інших фондів, коли система просто "зависала" через перевантаження. І не допомагали жодні гарячі лінії, які відкрив Мінсоц та митниця.

По-друге, за оцінкою БФ, існує складність через вимогу розподілення гуманітарної допомоги протягом 90 днів у період військового стану. Наприклад, закордонні партнери передали наявні в них ковдри та спальні мішки для ЗСУ в літній період. Зрозуміло, що запитів від військових протягом 90 днів до фонду на ці речі надходити не буде. Виникає питання, як подавати звіт щодо неможливості розподілення такої гумдопомоги? Адже якщо не подав звіт у строк – благодійну організацію блокують у системі на шість місяців.

По-третє, іноземні волонтери часто висловлюють скепсис щодо надання деталізованих списків того, що входить у гуманітарний вантаж. Волонтери за кордоном, які збирають гумдопомогу для України від громадян, не мають людей і можливостей, щоб переписувати, в якій кількості принесли ті чи інші речі, ліки тощо. Отже, багато хто з них уже розмірковує, чи зможе він продовжувати організовувати вантажі в Україну на нинішньому рівні.

"Стратегічно, як юрист, я дуже добре розумію, що головна мета впровадження цієї системи дуже важлива — унеможливлення неправомірного завезення товарів без розмитнення на благодійний фонд під виглядом гуманітарної допомоги. Це робилося інколи і деякими недоброчесними фондами, але частіше за все фонди навіть і не знали, що під їхнім ім’ям щось ввозиться невідомими ділками. Але як буде працювати ця система на практиці – це зараз важливо публічно аналізувати, щоб замість заявленої співпраці з боку держчиновників не увімкнувся сумнозвісний "карально-корупційний" підхід", – резюмує очільник фонду.

Нагадаємо, з 1 грудня 2023 року до 1 квітня 2024 року започатковано тестовий період роботи Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. До цього часу лишається можливість завезти гуманітарку за паперовою декларацією. Вона подається безпосередньо під час митного оформлення. Але незалежно від обраного зараз способу завезення гуманітарки, до 1 квітня наступного року, всі отримувачі будуть повинні подати звіт у систему про цільове використання гуманітарної допомоги, яку завезли з 1 грудня. Запровадження системи викликало критику з боку волонтерської спільноти. Основний аргумент – суцільне ускладнення роботи волонтерських організацій. На даний час у Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги зареєстровано вже близько 500 користувачів.