Есть три важных момента: волонтеры рассказали, как на самом деле работает новая система регистрации гуманитарной помощи из-за границы

Иностранные волонтеры часто выражают скепсис по поводу требований украинцев предоставлять детализированные списки гумгрузов.

У благотворительных фондов возникают опасения о работе новой системы регистрации гуманитарной помощи, которая заработала с 1 декабря во исполнение постановления Кабмина, принятого нынешней осенью.

Во-первых, "это существенное увеличение нагрузки на волонтеров, которые и так часто работают на грани своих возможностей. Как известно, в декларации следует указать весь тот же перечень товаров с теми же данными, что и в электронной системе. Где-то ошиблись в заполнении декларации — груз заблокировали. Поэтому каждый фонд теперь должен искать возможности и нанимать отдельных людей, которые будут внимательно все это вносить… А это уже финансовая нагрузка, и не все волонтерские организации это потянут", – прокомментировал первый практический опыт работы в новой системе глава благотворительного фонда "Современная Украина", юрист Владимир Гавриш.

Он рассказал, что ввозя гумгруз на таможне фонд столкнулся с проблемой. Когда заполнили декларацию, возникли разногласия в информации о весе завозимого груза и декларацию заставили переделать. Причина – техошибка зарубежных доноров. Когда нужно будет ввозить одновременно несколько грузов и проходить границу, это будет большой проблемой.

Кроме того, уже есть случаи у коллег из других фондов, когда система просто "зависала" из-за перегрузки. И не помогали никакие горячие линии, которые открыли Минсоц и таможня.

Во-вторых, по оценке БФ, существует сложность по требованию распределения гуманитарной помощи в течение 90 дней в период военного положения. Например, зарубежные партнеры передали имеющиеся у них одеяла и спальные мешки для ВСУ в летний период. Понятно, что запросы от военных в течение 90 дней в фонд на эти вещи поступать не будут. Возникает вопрос, как представлять отчет о невозможности распределения такой гумпомощи? Ведь если не подал отчет в срок – благотворительная организация блокируется в системе на шесть месяцев.

В-третьих, иностранные волонтеры часто выражают скепсис относительно предоставления детализированных списков входящего в гуманитарный груз. Волонтеры за рубежом, которые собирают гумпомощь для Украины от граждан, не имеют людей и возможностей, чтобы переписывать, в каком количестве принесли те или иные вещи, лекарства и т.п. Следовательно, многие из них уже размышляют, смогут ли они продолжать организовывать грузы в Украину на нынешнем уровне.

"Стратегически, как юрист, я очень хорошо понимаю, что главная цель внедрения этой системы очень важна — сделать невозможным неправомерный завоз товаров без растаможки на благотворительный фонд под видом гуманитарной помощи. Это делалось иногда и некоторыми неблагонадежными фондами, но чаще всего фонды даже и не знали, что под их именем что-то ввозится неизвестными дельцами, но как будет работать эта система на практике – сейчас важно публично анализировать, чтобы вместо заявленного сотрудничества со стороны госчиновников не включился пресловутый "карательно-коррупционный" подход", — резюмирует глава фонда.

Напомним, с 1 декабря 2023 года по 1 апреля 2024 года начат тестовый период работы Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи. До этого времени остается возможность ввезти гуманитарку по бумажной декларации. Она подается непосредственно при таможенном оформлении. Но независимо от выбранного сейчас способа ввоза гуманитарки, до 1 апреля следующего года все получатели будут должны подать отчет в систему о целевом использовании гуманитарной помощи, которую завезли с 1 декабря. Введение системы вызвало критику со стороны волонтерского общества. Основной аргумент – сплошное усложнение работы волонтерских организаций. В настоящее время в Реестре получателей гуманитарной помощи зарегистрировано уже около 500 пользователей.