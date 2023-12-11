Україна вийшла на високий темп виробницства САУ "Богдана" і він буде збільшуватись, - головред Defense Express Олег Катков

В Україні вже дуже високий темп виробництва САУ "Богдана", каже головред Defense Express Олег Катков

Виробництво шести установок самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана" на місяць – це дуже хороший темп. Про це заявив головний редактор Defense Express Олег Катков в ефірі 24 Каналу.

"Це дуже високий темп. Він уже досягнутий, і далі буде збільшуватись", — додав він.

Нагадаємо, самохідна гаубиця 2С22 "Богдана" створюється за участі двох підприємств-учасників NAUDI: Краматорського заводу важкого верстатобудування та "Української бронетехніки".

Також Олег Катков звернув увагу на те, що в гаубиці не лише збільшується темп виробництва, вона також модернізується – зокрема, на нові моделі встановлюється досилач снарядів, що пришвидшує темп стрільби.

Нагадаємо, що "Богдана" стала першою українською САУ, що розроблена під стандартний для країн НАТО, із стволом калібру 155 мм. Вона складає конкуренцію тільки французьскому Caesar чи словацькій самохідній гаубиці Zuzana, які теж працюють на українському фронті, але "Богдана" стійкіша до інтенсивного вогню.

"Богдана" вже давно бере участь у бойових діях. Бійці ЗСУ називають її снайперською гвинтівкою великого калібру — так точно гармата стріляє по ворогам. Вона гатить понад 40 км, а це значить, що у зоні ураження глибокий тил ворога.