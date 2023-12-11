Украина вышла на высокий темп производства САУ "Богдана", и он будет увеличиваться, — главред Defense Express Олег Катков

В Украине уже очень высокий темп производства САУ "Богдана", говорит главред Defense Express Олег Катков

Производство шести установок самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" в месяц – очень хороший темп. Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире 24 канала.

"Это очень высокий темп. Он уже достигнут, и дальше будет увеличиваться", — добавил он.

Напомним, самоходная гаубица 2С22 "Богдана" создается при участии двух предприятий-участников NAUDI: Краматорского завода тяжелого станкостроения и "Украинской бронетехники".

Также Олег Катков обратил внимание на то, что в гаубице не только увеличивается темп производства, она также модернизируется – в частности, на новые модели устанавливается усилитель снарядов, что ускоряет темп стрельбы.

Напомним, что "Богдана" стала первым украинским САУ, разработанным под стандартный для стран НАТО, со стволом калибра 155 мм. Она составляет конкуренцию только французской Caesar или словацкой самоходной гаубице Zuzana, которые тоже работают на украинском фронте, но "Богдана" более устойчива к интенсивному огню.

"Богдана" уже давно участвует в боевых действиях. Бойцы ВСУ называют ее снайперской винтовкой большого калибра – так точно пушка стреляет по врагам. Она стесняет более 40 км, а это значит, что в зоне поражения глубокий тыл врага.