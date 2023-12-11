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Нацполіція запустила інформаційну кампанію проти насильства

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Нацполіція України запустила інформкампанію Новина оновлена 11 грудня 2023, 20:08
Нацполіція України запустила інформкампанію. Фото Національна поліція України

Боротьба з насильством — це великий виклик

Однак подолати його допомагають навіть маленькі кроки. Достатньо бути небайдужими, звертати увагу на ситуації довкола і реагувати на них так, як можеш.

Якщо стали свідком насильства, ось декілька кроків, які можуть допомогти:

  1. Оцініть ситуацію (хто постраждав від насильства, та в якому стані постраждалий)
  2. Викличте поліцію та медичну допомогу (якщо життя чи здоров'я постраждалого під загрозою)
  3. Зафіксуйте побачене (зробіть фото, відео чи аудіозапис, адже ці матеріали можуть бути корисними для поліції чи доказами в суді)
  4. Порадьте звернутися по допомогу (гаряча лінія — 15-47 або 116 123)
  5. Проявіть небайдужість (поцікавтесь, чи потрібна допомога постраждалому, чи є до кого йому звернутися)
Теги:
#Насильство #кампанія #Національна поліція України