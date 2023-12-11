Нацполіція запустила інформаційну кампанію проти насильства

Боротьба з насильством — це великий виклик

Однак подолати його допомагають навіть маленькі кроки. Достатньо бути небайдужими, звертати увагу на ситуації довкола і реагувати на них так, як можеш.

Якщо стали свідком насильства, ось декілька кроків, які можуть допомогти: