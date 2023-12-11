Нацполіція запустила інформаційну кампанію проти насильства
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Боротьба з насильством — це великий виклик
Однак подолати його допомагають навіть маленькі кроки. Достатньо бути небайдужими, звертати увагу на ситуації довкола і реагувати на них так, як можеш.
Якщо стали свідком насильства, ось декілька кроків, які можуть допомогти:
- Оцініть ситуацію (хто постраждав від насильства, та в якому стані постраждалий)
- Викличте поліцію та медичну допомогу (якщо життя чи здоров'я постраждалого під загрозою)
- Зафіксуйте побачене (зробіть фото, відео чи аудіозапис, адже ці матеріали можуть бути корисними для поліції чи доказами в суді)
- Порадьте звернутися по допомогу (гаряча лінія — 15-47 або 116 123)
- Проявіть небайдужість (поцікавтесь, чи потрібна допомога постраждалому, чи є до кого йому звернутися)