Нацполиция запустила информационную кампанию против насилия

Борьба с насилием – это большой вызов

Однако преодолеть его помогают даже маленькие шаги. Достаточно быть неравнодушными, обращать внимание на ситуации и реагировать на них так, как можешь.

Если вы стали свидетелем насилия, вот несколько шагов, которые могут помочь: