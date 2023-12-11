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Нацполиция запустила информационную кампанию против насилия

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Нацполиция Украины запустила информкампанию Новость обновлена 11 декабря 2023, 20:08
Нацполиция Украины запустила информкампанию. Фото Национальная полиция Украины

Борьба с насилием – это большой вызов

Однако преодолеть его помогают даже маленькие шаги. Достаточно быть неравнодушными, обращать внимание на ситуации и реагировать на них так, как можешь.

Если вы стали свидетелем насилия, вот несколько шагов, которые могут помочь:

  1. Оцените ситуацию (кто пострадал от насилия и в каком состоянии пострадал)
  2. Вызовите полицию и медицинскую помощь (если жизнь или здоровье пострадавшего под угрозой)
  3. Зафиксируйте увиденное (сделайте фото, видео или аудиозапись, ведь эти материалы могут быть полезны для полиции или доказательств в суде)
  4. Посоветуйте обратиться за помощью (горячая линия – 15-47 или 116 123)
  5. Проявите неравнодушие (поинтересуйтесь, нужна ли помощь пострадавшему, есть ли к кому ему обратиться)
Теги:
#Насилие #кампания #Національна поліція України