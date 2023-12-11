Нацполиция запустила информационную кампанию против насилия
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Борьба с насилием – это большой вызов
Однако преодолеть его помогают даже маленькие шаги. Достаточно быть неравнодушными, обращать внимание на ситуации и реагировать на них так, как можешь.
Если вы стали свидетелем насилия, вот несколько шагов, которые могут помочь:
- Оцените ситуацию (кто пострадал от насилия и в каком состоянии пострадал)
- Вызовите полицию и медицинскую помощь (если жизнь или здоровье пострадавшего под угрозой)
- Зафиксируйте увиденное (сделайте фото, видео или аудиозапись, ведь эти материалы могут быть полезны для полиции или доказательств в суде)
- Посоветуйте обратиться за помощью (горячая линия – 15-47 или 116 123)
- Проявите неравнодушие (поинтересуйтесь, нужна ли помощь пострадавшему, есть ли к кому ему обратиться)