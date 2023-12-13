Опади накриють із новою силою: синоптики назвали день і дали прогноз до кінця тижня

Найпогоднішим днем у найближчій перспективі стане субота

В Україні встановилася мінлива погода з великою кількістю опадів та коливаннями атмосферного тиску, а ось температурні показники будуть комфортними. У середу, 13 грудня, всю країну накриє туман, водіїв закликають до особливої обережності.

"Вночі та вранці 13 грудня в Україні туман, видимість 200-500м (I рівень небезпеки, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попередили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у середу, 13 грудня, у західних, а також Вінницькій областях очікується дощ, у східних та Харківській областях — сніг, місцями з дощем. На решті території країни без опадів, температура повітря – від 5 градусів морозу (Луганщина) до 10 градусів тепла (Одеса).

У четвер, 14 грудня, опади накриють усю країну — місцями дощі, місцями мокрий сніг. Вночі прогнозується -6 +6 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть -1 +10 градусів, найхолодніше буде на Луганщині.

Карта погоди на 14 грудня

У п’ятницю, 15 грудня, очікується мінлива хмарність, місцями прогляне сонце, на переважній частині країни прогнозується легкий сніжок, у деяких областях опади будуть сильнішими. Вночі очікується -4 (захід) +5 (південь) градусів, у Криму до +9. Вдень буде від 4 морозу до 5 тепла.

Карта погоди на 15 грудня

У суботу, 16 грудня, легкий сніг можливий у західному регіоні, Київській та північних областях, на решті території без опадів, мінлива хмарність. Вночі від 0 до -5 градусів, вдень синоптики прогнозують від 4 градусів морозу до 3 тепла. Це буде найпогодніший день до кінця тижня.

У неділю, 17 грудня, опади з новою силою накриють Україну, по всій країні – дощ зі снігом. Вночі температура повітря буде на рівні -7 (Луганщина) +2 (південь) градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 градусів морозу на Луганщині, до 5 градусів тепла на півдні.

Карта погоди на 17 грудня

Як повідомляв "Телеграф", народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди в Україні до кінця грудня. Він розповів, чи буде сніг на Новий рік.