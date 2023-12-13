"Всепропало" та "ураперемога": у "Слузі народу" назвали проблему, яка заважає мобілізації

В українському медіопросторі немає середини між "всепропальством" та "перемогами"

Інформаційний супровід мобілізації не був провалений, тут проблеми з іншими механізмами. Наприклад, Україна має проблеми загалом із комунікацією та медіапростором.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він зазначив, що у нас непогано йде набір в добровольчі бригади, які брендовані. Але є проблема в цілому комунікаційна, медіапростору України, де, на жаль, є або позитивістський порядок денний, або одразу поразковий, мовляв, все жахливо, програємо.

"Немає посередині тверезої розмови про те, що складно, але не безнадійно і що треба робити, щоб пережити наступний рік.

Людина, яка знаходиться в позитивістському порядку денному, чи можна сказати бульбашці, вона, як собі каже? Так все ж добре. Чого я маю їхати до ТЦК? А людина, яка знаходиться в поразковій бульбашці, каже собі: так все ж погано, ми завтра програємо, навіщо ж я буду йти, ми ж і так і так програємо. От в чому проблема. Нам потрібна твереза, важка розмова, а не кидання то в той бік, то в той", — вважає він.

Більше про внутрішню комунікацію в Україні, виселення РПЦ та багато іншого, ви можете прочитати у повній версії Микити Потураєва "Телеграфу" під назвою "До кінця війни телемарафон потрібний": Микита Потураєв про мобілізацію, "хороших русских" та виселення РПЦ".

Раніше ми писали про те, що на телемарафон, який українці дивляться все менше, хочуть витратити майже 20 млн. грн.