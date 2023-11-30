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На телемарафон, який українці дивляться дедалі менше, хочуть витратити майже 20 млн грн

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Марафон дорого коштує бюджету Новина оновлена 30 листопада 2023, 14:55
Марафон дорого коштує бюджету. Фото Колаж

За даними опитування КМІС, з травня 2022 року до жовтня 2023 року кількість українців, які довіряють "Єдиним новинам", знизилася з 69% до 48%

В Україні, за даними соціології, відзначається падіння рівня довіри до централізованого мовлення. Люди перестали вірити інформації, яку транслюють через телемарафон "Єдині новини", проте на нього йде колосальне фінансування, а 22 листопада ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" оголосила тендери для Марафону на 18,2 мільйона гривень.

"Не знаю що за день 22 листопада такий був у ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", але оголосили вони тендерів для Марафону на 18,2 млн грн. Закупівля послуги з розробки ідей та концепцій для проєкту «Історична ретроспектива», «Розмовна студія», «Прихований кут» і звичайно для цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини #UAразом»….останній на 13,5 млн грн", — написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри українців до телемарафону "Єдині новини". Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у період з 30 вересня до 13 жовтня. "Телеграф" вирішив провести своє опитування у Facebook і більшість читачів відповіли, що не дивляться телемарафон, хоча на початку повномасштабної війни дивилися.

Нагадаємо, "Телеграф" запитував у політичних та медіа експертів, чому влада не бажає відмовлятися від телемарафону і до яких наслідків це може призвести: Марафон затягнувся: як нинішній формат "Єдиних новин" може загрожувати безпеці України

Теги:
#Тендер #Телемарафон