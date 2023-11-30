Укр

На телемарафон, который украинцы смотрят все меньше, хотят потратить почти 20 млн грн

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Марафон дорого обходится бюджету Новость обновлена 30 ноября 2023, 14:55
Марафон дорого обходится бюджету. Фото Коллаж

По данным опроса КМИС, с мая 2022 года по октябрь 2023 года количество украинцев, доверяющих "Единым новостям", снизилось с 69% до 48%

В Украине, согласно данным социологии, отмечается падение уровня доверия к централизованному вещанию. Люди перестали верить информации, которую транслируют через телемарафон "Єдині новини", однако на него идет колоссальное финансирование, а 22 ноября ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" объявила тендеров для Марафона на 18,2 миллиона гривен.

"Не знаю, что за день 22 ноября такой был в ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", но объявили они тендеров для Марафона на ….. 18,2 млн грн. Закупка услуги по разработке идей и концепций для проекта "Историческая ретроспектива", "Разговорная студия", "Скрытый угол" и обычно для круглосуточного информационного марафона "Единые новости UAвместе"….последний на 13,5 млн грн)", — написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что за период с мая 2022 года по октябрь 2023 прослеживается снижение доверия украинцев к телемарафону "Единые новости". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 30 сентября по 13 октября. "Телеграф" решил провести свой опрос в Facebook и большинство читателей ответили, что не смотрят телемарафон, хотя в начале полномасштабной войны — смотрели.

Напомним, "Телеграф" спрашивал у политических и медиа экспертов, почему власти не желают отказываться от телемарафона и к каким последствиям это может привести: Марафон затянулся: как нынешний формат "Единых новостей" может угрожать безопасности Украины

Теги:
#Тендер #Телемарафон