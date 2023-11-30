"Мы настаиваем": в ОП прокомментировали слухи о конфликте Залужного и Зеленского. Что там говорили раньше

Есть стороны, которые заинтересованы во внутриполитических конфликтах в Украине

Общество становится все более обеспокоенным слухами о конфликте Главнокомандующего Валерия Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, а также заявлениями нардепки Марьяны Безуглой и ответами на ее вбросы. Однако советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.

Он добавил, что позиция военных и политических элит в Украине консолидирована. Об этом Подоляк заявил в эфире Радио Свободы.

"Мы настаиваем на том, что конфликта не существует. Еще раз подчеркиваю, что президент Зеленский находится в постоянной коммуникации с Залужным. Безусловно, есть ситуация, когда нужно проводить те или иные разговоры на Ставке с учетом того, как продвигаются наши наступательные операции, которые коррективы нужно вносить, что нужно делать для того, чтобы это было эффективнее. Но еще раз подчеркиваю – эти общения ежедневно в рабочем формате", – сказал советник руководителя ОП.

По его мнению, заинтересованной стороной во внутриполитических конфликтах в Украине является непосредственно кремль.

Ответившие в ОП Марьяне Безуглой

На упреки народного депутата от "Слуги народа" Марьяны Безуглой в сторону главнокомандующего Валерия Залужного по поводу отсутствия плана ведения войны на следующий год Михаил Подоляк также ответил.

Он подчеркнул, что офис президента не модерирует высказывания депутатов.

"Второе – на мой взгляд, безусловно, план на 2024 год существует. Об этом говорит и президент, и сам Залужный. Это все понятно. С учетом опять же бюджета, который принят и подписан президентом и четко фиксирует, что мы будем делать с точки зрения материальных ресурсов для эффективного проведения войны. На Ставке параллельно с этим вносятся коррективы в тактику по тем или иным направлениям", – заметил Подоляк.

Однако руководитель ОП выразил и сомнения в возможности обеспечения народных депутатов ознакомлением с планом ведения боевых действий, потому что его согласующий орган – это Ставка верховного главнокомандующего.

"Третья составляющая – у нас традиционно депутаты, не только провластные, любые, хотят комментировать те или иные действия должностных лиц. Даже радикально, я бы сказал, комментировать. На мой взгляд, это неправильная стратегия, в том числе для депутатов", – сказал Михаил Подоляк.

Какие еще заявления делал Офис президента на фоне слухов конфликта Зеленского и Залужного

Советник Офиса президента Михаил Подоляк высказался о возможных противоречиях между президентом Украины, Верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он отметил, что конфликт не может быть по определению, ведь Зеленский является начальником Залужного.

На статью Главнокомандующего в The Ecenomist Михаил Подоляк отреагировал, отметив, что эта заставляет задуматься об изменении подхода к обеспечению украинской армии.

Также после выхода статьи в The Ecenomist советник руководителя ОП отметил, что, несмотря на все трудности современного этапа войны," цели и стратегии Украины очевидны и понятны".

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на фоне статьи Залужного заявил, что сейчас никому не известно, когда закончится война. Но, по его словам, если сравнивать с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми трудными.

Напомним, как писал "Телеграф", в НАТО заявили, что высказывания украинских политиков о том, что у командования Вооруженных сил Украины нет плана достижения военных целей, не соответствуют действительности.