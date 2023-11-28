Залужного делают козлом отпущения? Политолог назвал две причины политических атак

Активизация противников Залужного может быть связана с несколькими факторами

Фигура главкома ВСУ Валерия Залужного в последнее время становится объектом для политических атак. На то есть как минимум две причины.

Почему это происходит даже несмотря на риски потерять монолитность в обществе? Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал аналитик Украинского института будущего Игорь Тишкевич.

По его мнению, злую шутку с Залужным сыграла украинская пропаганда.

"Претензии к военным в окружении президента могут быть связаны с тем, как сработала украинская пропагандистская машина, начиная с весны прошлого года. Помните о "скором наступлении", "прорыве", "скоро будем в Крыму". Населению это было донесен почти как гарантированный процесс, а оказалось, что это не так.

Второй тезис звучал о растущей поддержке западных государств, которая не требует дополнительных действий или изменения политики со стороны Украины. И это тоже оказалось не так. Соответственно, появились тревожные ожидания и возникли вопросы: а кто виноват? Соответственно, что для окружения президента козлом отпущения не может быть Зеленский. Следовательно, должен быть кто-то другой, но связанный с войной", — объяснил "Телеграфу" Тишкевич.

Во-вторых, считает аналитик, растущая электоральная популярность Залужного заставила действующих политиков почувствовать дискомфорт. Нотки раздражения просматривались даже в словах Зеленского в интервью таблоиду The Sun, когда президент подчеркнул, что военные должны заниматься войной, а не политикой.

"Есть такая вещь, как гипотетический электоральный рейтинг Залужной и условной партии военных. Так, если бы выборы проходили сегодня, Зеленский, скорее всего, остался бы президентом, однако партия " Слуга народа "потерпела бы фиаско ", — уверяет Тишкевич.

Больше о том, почему депутаты вдруг начали критиковать руководство ВСУ и лично Валерия Залужного, и к каким последствиям для всех участников конфликта это может привести, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Наезд" Безуглой—Арахамии на ВСУ: к чему приведет атака нардепов на Залужного".

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-командир "Азова" и OSINTеры отреагировали на "наезд" Безуглой на Залужного.