Залужного роблять цапом-відбувайлом? Політолог назвав дві причини політичних атак

Активізація противників Залужного може бути пов’язана з кількома факторами

Фігура головкома ЗСУ Валерія Залужного останнім часом стає об’єктом для політичних атак. На це є як мінімум дві причини.

Чому це відбувається навіть попри ризики втратити монолітність у суспільстві? Про це у коментарі "Телеграфу" розповів аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

На його думку, злий жарт із Залужним зіграла українська пропаганда.

"Претензії до військових в оточенні президента можуть бути пов’язані з тим, як спрацювала українська пропагандистська машина, починаючи з весни минулого року. Пам’ятаєте про "швидкий наступ", "прорив", "скоро будемо в Криму". Населенню це було донесено майже як гарантований процес. А виявилося, що це не так.

Друга теза, що лунала, про зростаючу підтримку західних держав, яка не вимагає додаткових дій або зміни політики зі сторони України. І це також виявилось не так. Відповідно, з’явилися тривожні очікування і виникли запитання: а хто винен? Відповідно, що для оточення президента цапом-відбувайлом не може бути Зеленський. Отже, має бути хтось інший, але пов'язаний з війною", — пояснив "Телеграфу" Тишкевіч.

По-друге, вважає аналітик, зростаюча електоральна популярність Залужного змусила діючих політиків відчути дискомфорт. Нотки роздратування прозирали навіть в словах Зеленського в інтерв’ю таблоїду The Sun, коли президент наголосив, що військові мають займатися війною, а не політикою.

"Є така річ, як гіпотетичний електоральний рейтинг Залужного і умовної партії військових. Так, якби вибори відбувалися сьогодні, Зеленський, швидше за все, залишився б президентом, однак партія "Слуга народу" зазнала б фіаско", — запевняє Тишкевіч.

Більше про те, чому депутати раптом почали критикувати керівництво ЗСУ та особисто Валерія Залужного, і до яких наслідків для всіх учасників конфлікту це може призвести, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Наїзд" Безуглої—Арахамії на ЗСУ: до чого призведе атака нардепів на Залужного".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екскомандир "Азова" та OSINTери відреагували на "наїзд" Безуглої на Залужного.