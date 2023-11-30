"Ми наполягаємо": в ОП прокоментували чутки про конфлікт Залужного та Зеленського. Що там казали раніше

Є сторони, які зацікавлені у внутрішньополітичних конфліктах в Україні

Суспільство дедалі більше стає стурбованим чутками про конфлікт Головнокомандувача Валерія Залужного та президента України Володимира Зеленського, а також заявами нардепки Марʼяни Безуглої та відповідями на її вкиди. Проте радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.

Він додав, що позиція військових та політичних еліт в Україні консолідована. Про це Подоляк заявив в ефірі Радіо Свободи.

"Ми наполягаємо на тому, що конфлікту не існує. Ще раз підкреслюю, що президент Зеленський перебуває в постійній комунікації з паном Залужним. Безумовно є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на Ставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю – ці спілкування щоденні в робочому форматі", – сказав радник керівника ОП.

На його думку, зацікавленою стороною у внутрішньополітичних конфліктах в Україні є безпосередньо кремль.

Що відповіли в ОП Марʼяні Безуглій

На закиди народної депутатки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої в бік головнокомандувача Валерія Залужного щодо відсутності плану ведення війни на наступний рік Михайло Подоляк також відповів.

Він наголосив, що Офіс президента не модерує висловлювання депутатів.

"Друге – на мій погляд, безумовно, план на 2024 рік існує. Про це говорить і президент, і сам пан Залужний. Корективи, які треба вносити, зброя, яка нам потрібна на цьому етапі, технологічний ривок, про який говорить пан Залужний – це все зрозуміло. З урахуванням знову ж таки бюджету, який прийнятий і підписаний президентом і чітко фіксує, що ми будемо робити з точки зору матеріальних ресурсів для ефективного проведення війни. На Ставці паралельно з цим вносяться корективи у тактику на тих чи інших напрямках", – зауважив Подоляк.

Проте керівник ОП висловив і сумніви щодо можливості забезпечення народних депутатів ознайомленням з планом ведення бойових дій, тому що орган, який його узгоджує – це Ставка верховного головнокомандувача.

"Третя складова – у нас традиційно депутати, не тільки провладні, будь-які, мають бажання коментувати ті чи інші дії посадових осіб. Навіть радикально, я б сказав, коментувати. На мій погляд, це неправильна стратегія, у тому числі для депутатів", – сказав Михайло Подоляк.

Які ще заяви робив Офіс президента на тлі чуток конфлікт Зеленського та Залужного

Радник Офісу президента Михайло Подоляк висловився про можливі протиріччя між президентом України, Верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він зауважив, що конфлікту не може бути за визначенням, адже Зеленський є начальником Залужного.

На статтю Головнокомандувача у The Ecenomist Михайло Подоляк відреагував зазначивши, що ця змушує замислитись про зміну підходу до забезпечення української армії.

Також після виходу статті у The Ecenomist радник керівника ОП зазначив, що попри всі труднощі сучасного етапу війни, "цілі та стратегії України очевидні та зрозумілі".

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на тлі статті Залужного заявив, що зараз нікому невідомо, коли закінчиться війна. Але, за його словами, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 є найважчими.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", у НАТО заявили, що висловлювання українських політиків про те, що командування Збройних сил України не має плану досягнення воєнних цілей, не відповідають дійсності.