"Цілі України очевидні": у Зеленського після статті Залужного розповіли, яким бачать кінець війни

В ОП розраховують, що росія з часом зосередиться на внутрішніх проблемах

Після виходу у журналі The Economist статті головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, в Офісі президента заявили, що в Україні є чітке розуміння того, як має виглядати кінець війни з росією. А збільшення поставок зброї має призвести до досягнення технологічної переваги на полі бою.

Про це у соцмережі Х повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, попри всі труднощі сучасного етапу війни, "цілі та стратегії України очевидні та зрозумілі".

"Збільшення запасів зброї для досягнення технологічної переваги на полі бою. Значні тактичні поразки росії. Крах російського оборонного замовлення. Як наслідок: неконтрольоване повернення агресивних мобілізованих сил до росії – крах фундаментальних міфів російської пропаганди – остаточне падіння впливу "путінської вертикалі" всередині росії – самоізоляція росії – внутрішні заворушення – заміна нинішніх російських еліт елітами перехідного періоду", — підкресли радник ОП.

На думку Подоляка, у результаті всього цього росія на певний період зосередиться на внутрішніх проблемах і почне займати те місце у світі, яке вона справді заслуговує. Він уточнив, що має на увазі місце "неглобального гравця".

Радник ОП також зазначив, що у результаті цих подій значно зменшиться підтримка глобальної нестабільності. Також, на його думку, з'явиться можливість відродити міжнародне право та міжнародні інституції.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті у журналі The Economist зазначив, що війна з росією зайшла у глухий кут через паритет сил. Розрахунок на знекровлення ворога він назвав своєю помилкою, адже росія не рахує свої втрати.

Зверніть увагу! "Телеграф" згадав де та про що були минулі статті Залужного, і який вплив вони мали на військову допомогу: Захід чує Залужного? Як його публікації у відомих ЗМІ позначаються на зброї для України.