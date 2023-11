За кордоном напружились. Що світові ЗМІ пишуть про нібито неприязнь між Зеленським та Залужним

Останнім про напруженість у стосунках написав Economist

Масштаб чуток про погані відносини між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним пустився берега аж настільки, що їх стали помічати навіть з-за кордону. Останнім про "жахливі відносини" між головним політиком та головним військовим країни написав статтю впливовий журнал The Economist. Журналісти пишуть, мовляв, конфлікт вийшов у публічну площину. А наші сусіди мають намір скористатися із політичної гризні та вже підготували три стратегії для різних аудиторій.

Нова резонансна стаття Economist

Так, політичне поле битви у Києві стає дедалі напруженішим, пише The Economist. Ось головні тези зі статті:

Відносини між Зеленським і Залужним називають жахливими . Видання стверджує, мовляв, нещодавнє інтерв’ю Залужного, у якому він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут, зробило цей конфлікт відкритим: Зеленський публічно дорікнув генералу. А потім в інтерв’ю він попередив Залужного, щоб той займався військовими справами, не політикою.

. Видання стверджує, мовляв, нещодавнє інтерв’ю Залужного, у якому він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут, зробило цей конфлікт відкритим: Зеленський публічно дорікнув генералу. А потім в інтерв’ю він попередив Залужного, щоб той займався військовими справами, не політикою. Відкритий конфлікт був "передбачуваним" результатом застопореного контрнаступу, що "не пішов за планом", вважає анонімний високопоставлений чиновник. Залужний, ймовірно, був нерозумним, коли суперечив оптимістичним публічним позиціям президента, але мало хто в уряді міг посперечатися з його тверезими висновками. Зараз ведеться звинувачення щодо того, хто винен у невдач: генерали чи політики, що втручаються.

вважає анонімний високопоставлений чиновник. Залужний, ймовірно, був нерозумним, коли суперечив оптимістичним публічним позиціям президента, але мало хто в уряді міг посперечатися з його тверезими висновками. Зараз ведеться звинувачення щодо того, хто винен у невдач: генерали чи політики, що втручаються. Іншим фактором є розслідування щодо того, хто здав південь у перші дні повномасштабного вторгнення. Залужного називають лише свідком розслідування, але це може змінитися на щось серйозніше. Його участь у ЗМІ можна розглядати як страховку, припускає джерело в Генштабі.

На тлі падіння рейтингу Зеленський вбачає конкурента. Залужний не говорив про наявність політичних амбіцій. Це не означає, що він не становить загрози. Президент заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку розвитку країни. Цифри станом на листопад показують, що довіра до президента впала до +32%. Кращі рейтинги за президента має Залужний (+70%).

Залужний не говорив про наявність політичних амбіцій. Це не означає, що він не становить загрози. Президент заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку розвитку країни. Цифри станом на листопад показують, що довіра до президента впала до +32%. Кращі рейтинги за президента має Залужний (+70%). росія скористається з політичних чвар , кажуть джерела в українській розвідці кажуть. Нові стратегії рф для різних груп населення: одна для зміцнення підтримки в росії; інша має підірвати довіру до Заходу; і третя для посилення невдоволення в Україні.

, кажуть джерела в українській розвідці кажуть. Нові стратегії рф для різних груп населення: одна для зміцнення підтримки в росії; інша має підірвати довіру до Заходу; і третя для посилення невдоволення в Україні. Для ЗСУ проводиться окрема кампанія з дезінформації з фейковими відео, які нібито показують, як командири різних рівнів заохочують своїх підлеглих здаватися.

з фейковими відео, які нібито показують, як командири різних рівнів заохочують своїх підлеглих здаватися. СБУ фактично ліквідувала більшість важелів російського впливу. Найефективнішими важелями тепер стали самі українці.

NYT

4 листопада вийшла стаття у The New York Times про розкол в українському керівництві. Газета описала випадок, коли Офіс президента розкритикував Залужного за його колонку й інтерв'ю журналу The Economist. Мовляв, він публічно оголосив, що війна зайшла в глухий кут, припустивши, що такі коментарі сприятимуть російському вторгненню.

"Це був разючий публічний докір, який сигналізував про розкол між військовим і цивільним керівництвом, що намітився в цей і без того складний для України час", – пише NYT.

"Закид Зеленського вищому генералу сигналізує про розкол в українському керівництві"

Видання нагадує, що під час телемарафону заступник голови ОП Ігор Жовква заявив, що твердження Залужного про глухий кут полегшує роботу агресору. А коментарі викликали паніку серед західних союзників України. А Зеленський не погодився з характеристикою бойових дій, яку дав генерал, та схарактеризував її так "Це не патова ситуація, ще раз наголошую".

Видання вважає, що ознаки розколу з’явилися, коли Зеленський звільнив командувача Силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка. Генерал досяг низки успіхів у завданні ударів у тилу ворога, включно з ураженням кораблів та інфраструктури Чорноморського флоту росії в Криму, а також цілей на території росії. Але польові командири й військові аналітики відзначили незадоволення в лавах через те, що сприймалося як політично керовані стратегічні рішення, в тому числі запуск десантної висадки через річку Дніпро, яка ще не забезпечила плацдарм на утримуваному росією східному березі. Іншою точкою напруженості стало звільнення командирів батальйонів, які керували підрозділами в контрнаступі на півдні України влітку. NYT пише, що американські офіцери, які працювали з Хоренком, були здивовані.

The Washington Post

Видання The Washington Post 8 листопада написало, як після кількох місяців серйозних втрат у контрнаступі, "напруга серед вищого керівництва України незручно вилилася у відкритий світ", що спонукало президента Володимира Зеленського закликати припинити політичну боротьбу. Прохання Зеленського припинити будь-яку внутрішню боротьбу прозвучало після того, як він брав участь у публічній суперечці з командувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним щодо того, чи зайшла війна в "патову ситуацію" у стилі Першої світової війни. Тоді Зеленський відкинув ці зауваження на пресконференції.

"Безвихідь випробовує Зеленського та генерала Залужного"

Видання пояснює, що Залужний користується величезною загальнонаціональною популярністю, і багато хто розглядає його як потенційну загрозу для Зеленського, якщо він колись піде в політику. Але поки генерал не дав жодних вказівок на цей крок.

"Після 20 місяців повної війни в раніше непохитній національній єдності України починають з’являтися суспільні тріщини. Питання тупикової ситуації є особливо чутливим, тому що українські чиновники побоюються, що уявна тупикова ситуація може означати, що вони будуть змушені переговори з росією, що змусить їх поступитися територією. Переважна більшість українців виступають проти територіальних поступок", — пише видання.

Протистояння між лідерами виявляються повною мірою, оскільки Україна готується до можливості ще однієї жорстокої зими, практично без надії на будь-який значний прогрес на південному фронті.

Time

У своїй гучній редакційній статті видання пише не про сам конфлікт, але наводить кілька дуже цікавих епізодів:

Перший — це загадкове звільнення "одного з генералів" без зазначення імені. Мовляв, холод ускладнить наступ військових, але Зеленський відмовився з цим погодитися. Тому заплановані кадрові перестановки:

"Перед початком зими його помічники попереджали мене, що очікують серйозних змін у військовій стратегії та серйозних перетрусів у команді президента… принаймні одного міністра потрібно буде звільнити разом зі старшим генералом, відповідальним за контрнаступ, щоб забезпечити відповідальність за повільний прогрес України на фронті".

Другий епізод — накази про наступ з ОП і відмова їх виконувати. Видання пише, що, мовляв, деякі командири на передовій почали відмовлятися від наказів про наступ, "навіть якщо вони надходять з ОП". Натомість вони хочуть тримати лінію. Але чомусь журналіст написав про вимогу взяти Горлівку, що звучить трохи підозріло: "На початку жовтня політичне керівництво в Києві вимагало проведення операції з "відвоювання" міста Горлівка. Відповідь повернулася у вигляді запитання: "Чим?". Згодом в ОП це заперечили та сказали, що не дають таких наказів військовим щодо наступу.

Bild

У березні 2023 року німецький Bild із посиланням на джерела написав, що ситуація у Бахмуті стала причиною розбіжностей між Зеленським та Залужним. За даними видання, у президента та генерала виникли "принципово різні погляди" на Бахмут. Головнокомандувач нібито закликав подумати про відступ "з тактичних міркувань".

"Зеленський сперечається з найголовнішим генералом"

Після виходу статті Офіс президента поширив заяву Залужного, що той підтримує подальшу оборону Бахмуту. Bild пише, що в українському уряді рішення залишитися у Бахмуті вважали правильним. Адже тримаючись за місто, російській армії завдали серйозної шкоди як в особовому, так і в матеріальному плані. Наприклад, знищили чимало танків і бронетехніки.

Щодо причин раптової критики керівництва ЗСУ й особисто Валерія Залужного, та про те, яких наслідків для всіх учасників конфлікту це може призвести, "Телеграф" радить прочитати статтю під назвою "Наїзд" Безуглої—Арахамії на ЗСУ: до чого призведе атака нардепів на Залужного".