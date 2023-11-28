Військові пояснили, чому "наїзди" Безуглої та Арахамії на Залужного не змінять армію

У війську по-різному ставляться до головкома

Останнім часом деякі українські політики почали критикувати головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Своєю чергою військові прокоментували спроби давати оцінку діям генерала.

Як заявив "Телеграфу" військовий Мирослав Коптило, однозначного ставлення до Залужного в армії бути не може, бо там різні люди, з різним досвідом і політичними вподобаннями. Але, за його словами, вісім років до повномасштабного вторгнення армія не збиралася воювати, як і вся система в цілому.

"А Залужний з’явився ж не з вакууму. Він — елемент системи, здобував освіту і робив кар’єру саме в цій армії. І він не гірше з того, що ця система могла відтворити. І якщо його міняти, то є сумніви, що це буде краще, аніж є зараз. Тим паче, що при всій критиці Залужного, ніхто не називає прізвищ, ким його замінити", — підкреслив Коптило.

Водночас відомий волонтер, військовий ЗСУ Мирослав Гай у коментарі "Телеграфу" підкреслив, що в українській армії негативно ставляться до спроб дискредитувати Залужного. На думку військового, дана ситуація несе загрозу національній безпеці України.

"Головнокомандувач ЗСУ є авторитетом для армії і для наших іноземних партнерів, тому спроби його дискредитації у публічному полі викликають негатив у військовослужбовців. Всі, з ким я спілкувався, негативно ставляться до цього. Люди зайняті спільною важкою роботою, розуміють, що складна ситуація, і будь-які нападки з боку політиків на військове керівництво сприймаються погано і не додають єдності", — підкреслив він.

Більше про те, чому депутати раптом почали критикувати керівництво ЗСУ та особисто Валерія Залужного, і до яких наслідків для всіх учасників конфлікту це може призвести, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Наїзд" Безуглої—Арахамії на ЗСУ: до чого призведе атака нардепів на Залужного".

Нагадаємо, аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич назвав причини активізації противників Залужного.