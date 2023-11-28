Военные объяснили, почему "наезды" Безуглой и Арахамии на Залужного не изменят армию

В армии по-разному относятся к главкому

В последнее время некоторые украинские политики начали критиковать главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. В свою очередь военные прокомментировали попытки давать оценку действиям генерала.

Как заявил "Телеграфу" военный Мирослав Коптило, однозначного отношения к Залужному в армии быть не может, потому что там разные люди, с разным опытом и политическими предпочтениями. Но, по его словам, восемь лет до полномасштабного вторжения армия не собиралась воевать, как и вся система в целом.

"А Залужный же появился не из вакуума. Он — элемент системы, получал образование и делал карьеру именно в этой армии. И он не худшее из того, что эта система могла воспроизвести. И если его менять, то есть сомнения, что это будет лучше, чем сейчас. Тем более, что при всей критике Залужного, никто не называет фамилией, кем его заменить", — подчеркнул Коптило.

В то же время известный волонтер, военный ВСУ Мирослав Гай в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что в украинской армии негативно относятся к попыткам дискредитировать Залужного. По мнению военного, данная ситуация несет угрозу национальной безопасности Украины.

"Главнокомандующий ВСУ является авторитетом для армии и для наших иностранных партнеров, поэтому попытки его дискредитации в публичном поле вызывают негатив у военнослужащих. Все, с кем я общался, негативно относятся к этому. Люди заняты совместной тяжелой работой, понимают, что сложная ситуация, и какие-либо нападки со стороны политиков на военное руководство воспринимаются плохо и не добавляют единства", — подчеркнул он.

Больше про то, почему депутаты вдруг начали критиковать руководство ВСУ и лично Валерия Залужного, и к каким последствиям для всех участников конфликта это может привести, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Наезд" Безуглой—Арахамии на ВСУ: к чему приведет атака нардепов на Залужного".

Напомним, аналитик Украинского института будущего Игорь Тишкевич назвал причины активизации противников Залужного.