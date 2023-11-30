День унижений для лаврова: Боррель не появился на заседании ОБСЕ с его участием

Ранее он заявлял о своем участии в заседании

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель несмотря на заявления, что поедет в Скопье (Северная Македония), проигнорировал министерское заседании ОБСЕ с участием главы МИД россии сергея лаврова. Вместо Борреля от имени Евросоюза на заседании выступала заместитель главы представительства ЕС при ОБСЕ Раса Остарускайте.

Она выразила категорическое осуждение в адрес россии и Беларуси из-за их агрессии и действий, подрывающих безопасность в Европе, пишет "Европейская правда". В то же время, Остарускайте не стала напрямую упоминать о при чинах отсутствия Борреля.

Примечательно, что еще 28 ноября Боррель говорил, что поедет в Скопье, несмотря на присутствие лаврова. Из-за чего бойкот заседанию публично объявили министры иностранных дел Украины, Польши и государств Балтии. Глава МИД Северной Македонии объяснил в комментарии "Телеграфу", что приглашение лаврова на встречу было вызвано необходимостью обеспечения деятельности ОБСЕ.

Боррель также заявлял, что поддерживает решение Северной Македонии пустить российскую делегацию для участия во встрече ОБСЕ, чтобы лавров лично услышал критику. В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен покинул встречу ОБСЕ до прибытия туда главы российского МИД.

Как сообщал "Телеграф", Болгария не пропустила самолет с сергеем лавровым, который летел на встречу ОБСЕ. Из-за этого маршрут министерского борта стал дольше на целых пять часов. В рф придумали смешную причину отказа Болгарии.