"На хозяйстве остался Ермак": как на смерть Киссинджера отреагировали блогеры и политики

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался на 101-м году жизни

Политики и блогеры отреагировали на смерть бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. "Телеграф" собрал их реакцию по данному поводу в социальных сетях.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал пост на своей странице в Х (бывший Twitter). Он подчеркнул, что для него было честью знать Киссинджера.

"Век Генри Киссинджера был непростым, но его большие задачи соответствовали его большому и пытливому уму. Он изменил его темп и лицо дипломатии. Ясен в мыслях, плодотворен в трудах. Его интеллектуальное наследие будет продолжать влиять на понимание дипломатии и мирового порядка. Для меня было честью знать его", — высказался министр.

Также свой комментарий оставил в социальной сети Facebook украинский политолог Евгений Магда. В своем посте он упомянул главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Отметим, что ранее Ермак называл Киссинджера "одним из лоббистов Украины в НАТО". При этом еще год назад политик выступал против вступления Украины в Альянс и предлагал стране согласиться с потерей своих территорий.

"Киссинджер умер. На хозяйстве в мировой геополитике остался Андрей Ермак", — написал он.

Военный обозреватель Николай Белесков на своей странице в Facebook написал, что усопший был адептом концерта великих держав Европы XIX века.

"Как известно, покойный был как теоретиком, так и практиком классического политического реализма. Относительная простота этого подхода – это одновременно и сильная и слабая вещь. И наследие Киссинджера тому доказательство. Политический реализм, упрощающий такой многогранный феномен как международные отношения к великим государствам, их интересам и балансу сил и исходит из рациональности игроков. Как следствие есть рамка, которую можно довольно быстро овладеть, которая требует меньше усилий и может дать результат. Плюс, несмотря на весь прогресс, силовое взаимодействие великих держав как основу международных отношений никто не отменял", — подчеркнул он.

Заместитель председателя во Всеукраинском объединении "Свобода" Андрей Мохник назвал Генри Киссинджера "одним из архитекторов нынешнего политического строения мира, в котором не было места независимой Украине".

"По сути Киссинджер очень существенно приложился, чтобы московия считала, что может снова захватить Украину. Безнаказанно. И просто. Но украинцы сломали эти планы", — написал Мохник.

Народный депутат Украины V, VI, VIII созывов, блогер Виталий Чепинога на своей странице в Facebook также оставил пост по данному поводу.

Журналист и политический аналитик Марина Данилюк-Ермолаева на своей странице в соцсети написала, что Генри Киссинджер умер в тот момент, когда разбивается вдребезги тот мир, который он и сконструировал как дипломат.

"Генри Луисович прошел интересный путь отношения к Украине. Он "ну ее нафиг ту Украину — она должна оставаться в сфере, которую русские считают пространством собственного самосознания". К "членство Украины в НАТО было бы уместно" в мае 2023 года", — сказала она.

Блогер, волонтер и общественный активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале высказал мнение, что Киссинджеру "давно стоило уйти из политического горизонта".

Украинский журналист, писатель и политический обозреватель Виталий Портников на своей странице в Facebook написал, что главным политическим наследием Генри Киссинджера останется его вера в возможность договариваться со злом и готовность воплощать эту веру в практическую политику.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2023 года Генри Киссинджер сделал скандальное заявление насчет Украины и ее вступления в НАТО.