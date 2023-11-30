"На господарстві залишився Єрмак": як на смерть Кіссінджера відреагували блогери та політики

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер помер на 101 році життя

Політики та блогери відреагували на смерть колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера. "Телеграф" зібрав їхню реакцію з цього приводу у соціальних мережах.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба написав пост на своїй сторінці у Х (колишній Twitter). Він наголосив, що для нього було честю знати Кіссінджера.

"Вік Генрі Кіссінджера був непростим, але його великі завдання відповідали його великому і допитливому розуму. Він змінив його темп і обличчя дипломатії. Ясний у думках, плідний у працях. Його інтелектуальна спадщина буде продовжувати впливати на розуміння дипломатії та світового порядку. Для мене було честю знати його", — висловився міністр.

Також свій коментар залишив у соціальній мережі Facebook український політолог Євген Магда. У своєму пості він згадав главу Офісу президента України Андрія Єрмака. Зазначимо, що раніше Єрмак називав Кіссінджера "одним із лобістів України в НАТО". При цьому ще рік тому політик виступав проти вступу України до Альянсу та пропонував країні погодитися зі втратою своїх територій.

"Кіссінджер помер. На господарстві у світовій геополітиці залишився Андрій Єрмак", — написав він.

Військовий оглядач Микола Бєлесков на своїй сторінці у Facebook написав, що покійний був адептом концерту великих держав Європи ХІХ століття.

"Як відомо, покійний був як теоретиком, так і практиком класичного політичного реалізму. Відносна простота цього підходу — це одночасно і сильна і слабка річ. І спадщина Кіссінджера тому доказ. Політичний реалізм, що спрощує такий багатогранний феномен як міжнародні відносини до великих держав, їх інтересів і балансу сил і виходить із раціональності гравців. Як наслідок є рамка, яку можна досить швидко опанувати, яка вимагає менше зусиль і може дати результат. Плюс, попри весь прогрес, силову взаємодію великих держав як основу міжнародних відносин ніхто не скасовував", — наголосив він.

Заступник голови у Всеукраїнському об’єднанні "Свобода" Андрій Мохник назвав Генрі Кіссінджера "одним з архітекторів нинішньої політичної будови світу, в якій не було місця незалежної Україні".

"По суті, Кіссінджер дуже суттєво доклався, щоб московія вважала, що може знову захопити Україну. Безкарно. І просто. Але українці зламали ці плани", — написав Мохник.

Народний депутат України V, VI, VIII скликань, блогер Віталій Чепинога на своїй сторінці у Facebook також залишив пост з цього приводу.

Журналіст і політичний аналітик Марина Данилюк-Єрмолаєва на своїй сторінці в соцмережі написала, що Генрі Кіссінджер помер у той момент, коли розбивається вщент той світ, який він і сконструював як дипломат.

"Генрі Луїсович пройшов цікавий шлях ставлення до України. Він "ну її нафіг ту Україну — вона повинна залишатися у сфері, яку росіяни вважають простором власної самосвідомості". До "членства України в НАТО було б доречним" у травні 2023 року", — сказала вона.

Блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі висловив думку, що Кіссінджеру "давно варто було піти з політичного горизонту".

Український журналіст, письменник і політичний оглядач Віталій Портников на своїй сторінці у Facebook написав, що головною політичною спадщиною Генрі Кіссінджера залишиться його віра у можливість домовлятися зі злом та готовність втілювати цю віру у практичну політику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні 2023 року Генрі Кіссінджер зробив скандальну заяву щодо України та її вступу до НАТО.