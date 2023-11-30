День принижень для лаврова: Борель не з’явився на засіданні ОБСЄ за його участю

Раніше він заявляв про свою участь у засіданні

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель незважаючи на заяви, що поїде до Скоп’є (Північна Македонія), проігнорував міністерське засідання ОБСЄ за участю глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Замість Борреля від імені Євросоюзу на засіданні виступала заступник глави представництва ЄС при ОБСЄ Раса Остарускайте.

Вона висловила категоричне засудження на адресу росії та Білорусі через їхню агресію та дії, що підривають безпеку в Європі, пише "Європейська правда". Водночас, Остарускайте не стала безпосередньо згадувати про причини відсутності Борреля.

Цікаво, що ще 28 листопада Боррель говорив, що поїде до Скоп’є, попри присутність лаврова. Через що бойкот засіданню публічно оголосили міністри закордонних справ України, Польщі та держав Балтії. Глава МЗС Північної Македонії пояснив у коментарі "Телеграфу", що запрошення лаврова на зустріч було спричинене необхідністю забезпечення діяльності ОБСЄ.

Боррель також заявляв, що підтримує рішення Північної Македонії пустити російську делегацію для участі у зустрічі ОБСЄ, щоби лавров особисто почув критику. Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття глави російського МЗС.

Як повідомляв "Телеграф", Болгарія не пропустила літак із лавровим, який летів на зустріч ОБСЄ. Через це маршрут міністерського борту став довшим на п’ять годин. У росії вигадали смішну причину відмови Болгарії.