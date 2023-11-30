Це був прямий умисел: стало точно відомо, коли Янукович наказав стріляти по євромайданівцях

Янукович не підписував письмових наказів

У жовтні 2023-го року слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо розстрілу Небесної сотні. На думку слідства, колишній президент Віктор Янукович дав вказівку тогочасному міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку на застосування вогнепальної зброї відносно учасників Майдану близько 7 ранку 20 лютого 2014 року.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів прокурор у справах Майдану Денис Іванов. За його словами, після розмови з Януковичем колишній очільник МВС через урядовий зв’язок мав дві телефонні розмови з міністром внутрішніх справ росії Володимиром Колокольцевим.

"Під час розслідування ми з’ясували, що 20 лютого 2014 року Янукович, перебуваючи у своїй резиденції "Межигір’я", у період з 6 год 52 хв до 7 год ранку мав контакт урядовим зв’язком із Захарченком. Слідство має підстави вважати, що саме під час цієї розмови, яка тривала приблизно 8 хвилин, Янукович дав вказівку Захарченку на застосування вогнепальної зброї підрозділами, які йому підпорядковані, у напрямку протестувальників у центральній частині Києва", — заявив прокурор.

Іванов нагадав, зо починаючи з 9 год. 16 хв до 17 год працівники спецпідрозділу "Беркут" внутрішніх військ табельною вогнепальною зброєю — автоматами Калашникова, пістолетами "Форт", снайперськими гвинтівками "Драгунова" і рушницями "Форт-500", спорядженими бойовими патронами, здійснили постріли у напрямку неозброєних учасників масових акцій протестів, які перебували в цей час в районі Майдану Незалежності та нижній частині вулиці Інститутської.

"Подробиці цієї трагедії детально досліджувалися у Святошинському райсуді столиці, під час розгляду справи п’ятьох "беркутівців". Їх обвинувачували у вбивстві 48 протестувальників", — додав він, підкресливши, що розстріли протестувальників вранці 20 лютого транслювалися в прямому ефірі.

"Питання, чому Янукович не припинив це? Чому не дав вказівку Захарченку відвести підрозділ київського "Беркуту" з вулиці Інститутської? Такі дії вказують на прямий умисел Януковича на вчинення працівниками міліції цих злочинів", — зазначив прокурор.

Водночас Іванов зауважив, що Янукович під час Революції гідності не підписував письмових наказів силовикам про застосування насильства, оскільки це не передбачено повноваженнями президента. Однак після зміни Конституції у 2010 році Янукович особисто призначав міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, голову СБУ Олександра Якименка і міністра оборони Павла Лебедєва, а тому керівники силових структур були близькими до нього і підзвітними йому.

"Як встановило слідство, в Адміністрації президента на вулиці Банковій 18 лютого проходили численні оперативні наради, у тому числі за участю керівника СБУ Якименка, міністра внутрішніх справ Захарченка. Потім відповідні наради уже проводилися в МВС і СБУ, де підлеглим озвучили поставлені Януковичем задачі. Коло учасників доволі широке, не всі після Революції Гідності втекли з України і не всі відмовилися свідчити проти колишнього президента. Тому свідчень у нас достатньо", – повідомив він.

За словами прокурора, у період з 18 по 20 лютого, коли проводилися активні силові заходи з витіснення мітингувальників з центральної частини Києва, були численні телефонні з’єднання урядовим та телефонним зв’язком президента з очільниками правоохоронних органів. Він зазначив, що правоохоронці зафіксували не менше 10 з’єднань Януковича з Якименком і Захарченком з кожним окремо, в з міністром оборони Лебедєвим і командувачем внутрішніх військ Шуляком у ці дні було по 5 з’єднань.

"Про що вони говорили слідство не встановило. Але за допомогою численних відеозаписів, які тоді здійснювалися в центральній частині Києва, відстежується зв’язок, як після чергового дзвінка Януковича до Захарченка, міліція починає активний штурм на конкретній ділянці і застосовує надмірне фізичне насильство, спеціальні засоби, гранати, гумові кийки, стріляє з помпових рушниць. І перед початком цього всього, хвилин за п’ять-десять, відбувається з’єднання. Про що вони говорять? Можливо, саме про цю операцію", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у ДБР оприлюднили перелік осіб, яких звинувачують в організації розгону та розстрілах демонстрантів 18–20 лютого 2014 року.