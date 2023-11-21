Вже фінішна пряма: в ДБР розкрили деталі розслідування справ Майдану

Всього у 2023 році направлено до суду 28 обвинувальних актів стосовно 55 осіб

У жовтні 2023-го слідчі Державного бюро розслідовань (ДБР) завершили розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Це масштабна справа щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року.

Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомила прес-служба відомства на офіційному сайті.

У ДБР розповіли, що у вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:

▪️ Президент України;

▪️ Міністр внутрішніх справ України;

▪️ заступник Міністра внутрішніх справ України;

▪️ Голова СБУ;

▪️ Перший заступник Голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

▪️ Міністр оборони України;

▪️ начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

▪️ в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;

▪️ заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;

▪️ командир ПМОП "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

Слідство встановило, що ці високопосадовці 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також вони організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". Тодішнє керівництво державою вранці 20 лютого наказало розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

У ДБР нагадали, що такі дії колишнього Президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва. Всього постраждали 887 осіб та 132 правоохоронці. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Всього у 2023 році направлено до суду 28 обвинувальних актів стосовно 55 осіб. У відомстві пообіцяли, що найближчим часом перед судом постануть й безпосередні виконавці розстрілів активістів Майдану. Так, ДБР завершило розслідування щодо 13 колишніх правоохоронців.

Нагадаємо, що 20 лютого 2014 року в центрі столиці міліціонери спецроти виконали наказ вищого керівництва держави і почали стріляти в мирних учасників мітингу. Тоді загинуло 48 громадян, а 90 отримали поранення.

Тому, зараз колишні працівники міліції обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, умисному вбивстві та викрадені табельної зброї.

Слідству відомо, що обвинувачені переховуються на території країни — агресора та стали громадянами рф. Але це не звільняє їх від відповідальності.

Раніше "Телеграф" повідомив, що суд виніс вирок п’ятьом ексберкутівцям.