Уже финишная прямая: в ГБР раскрыли детали расследования Майдана

Всего в 2023 году направлено в суд 28 обвинительных актов в отношении 55 человек

В октябре 2023-го следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили расследование по крупнейшему делу Майдана. Это масштабное дело в отношении бывшего руководства страны за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 – 20 февраля 2014 года.

Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В ДБР рассказали, что в совершении этих преступлений обвиняются члены преступной группы – бывшие чиновники:

▪️ Президент Украины;

▪️ Министр внутренних дел Украины;

▪️ заместитель Министра внутренних дел Украины;

▪️ Председатель СБУ;

▪️ Первый заместитель Председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра;

▪️ Министр обороны Украины;

▪️ начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины;

▪️ и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;

▪️ заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;

▪️ командир ГМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

Следствие установило, что эти чиновники 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и приостановка акций протеста. Также они организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции". Тогдашнее руководство государством утром 20 февраля приказало расстреливать митингующих. Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без каких-либо законных оснований.

В ГБР напомнили, что такие действия бывшего Президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

Всего в 2023 году направлено в суд 28 обвинительных актов в отношении 55 человек. В ведомстве пообещали, что в ближайшее время пред судом предстанут и прямые исполнители расстрелов активистов Майдана. Так, ГБР завершило расследование в отношении 13 бывших правоохранителей.

Напомним, что 20 февраля 2014 г. в центре столицы милиционеры спецроты выполнили приказ высшего руководства государства и начали стрелять в мирных участников митинга. Тогда погибли 48 граждан, а 90 получили ранения.

Поэтому сейчас бывшие сотрудники милиции обвиняются в препятствовании проведению мирных акций протеста, умышленном убийстве и похищенном табельном оружии.

Следствием известно, что обвиняемые скрываются на территории страны — агрессора и стали гражданами России. Но это не освобождает их от ответственности.

Ранее "Телеграф" сообщил, что суд вынес приговор пяти экс-беркутовцам.