Это был прямой умысел: стало точно известно, когда Янукович приказал стрелять по евромайдановцам

Янукович не подписывал письменные приказы

В октябре 2023 года следователи Государственного бюро расследований завершили расследование по расстрелу Небесной сотни. По мнению следствия, бывший президент Виктор Янукович дал указание тогдашнему министру внутренних дел Виталию Захарченко на применение огнестрельного оружия в отношении участников Майдана около 7 утра 20 февраля 2014 года.

Об этом в интервью Укринформу рассказал прокурор по делам Майдана Денис Иванов. По его словам, после разговора с Януковичем бывший глава МВД по правительственной связи имел два телефонных разговора с министром внутренних дел россии Владимиром Колокольцевым.

"В ходе расследования мы выяснили, что 20 февраля 2014 года Янукович, находясь в своей резиденции "Межигорье", в период с 6 ч 52 мин до 7 ч утра имел контакт по правительственной связи с Захарченко. Следствие имеет основания считать, что именно во время этого разговора, который длился примерно 8 минут, Янукович дал указание Захарченко на применение огнестрельного оружия подчиненными ему подразделениями в направлении протестующих в центральной части Киева", — заявил прокурор.

Иванов напомнил, начиная с 9 часов 16 мин до 17 часов сотрудники спецподразделения "Беркут" внутренних войск табельным огнестрельным оружием — автоматами Калашникова, пистолетами "Форт", снайперскими винтовками "Драгунова" и ружьями "Форт-500", снаряженными боевыми патронами, произвели выстрелы в направлении невооруженных участников массовых акций протестов, которые находились в это время в районе Майдана Незалежности и нижней части улицы Институтской.

"Подробности этой трагедии подробно исследовались в Святошинском райсуде столицы во время рассмотрения дела пятерых "беркутовцев". Их обвиняли в убийстве 48 протестующих", — добавил он, подчеркнув, что расстрелы протестующих утром 20 февраля транслировались в прямом эфире.

"Вопрос, почему Янукович не прекратил это? Почему не дал указание Захарченко отвести подразделение киевского "Беркута" с улицы Институтской? Такие действия указывают на прямой умысел Януковича на совершение сотрудниками милиции этих преступлений", — отметил прокурор.

В то же время Иванов отметил, что Янукович во время Революции достоинства не подписывал письменные приказы силовикам о применении насилия, поскольку это не предусмотрено полномочиями президента. Однако после изменения Конституции в 2010 году Янукович лично назначал министра внутренних дел Виталия Захарченко, главу СБУ Александра Якименко и министра обороны Павла Лебедева, а потому руководители силовых структур были близки ему и подотчетны ему.

"Как установило следствие, в Администрации президента на улице Банковой 18 февраля проходили многочисленные оперативные совещания, в том числе с участием руководителя СБУ Якименко, министра внутренних дел Захарченко. Затем соответствующие совещания уже проводились в МВД и СБУ, где подчиненным озвучили поставленные Януковичем задачи. Круг участников достаточно широкое, не все после Революции достоинства сбежали из Украины и не все отказались свидетельствовать против бывшего президента. Поэтому свидетельств у нас достаточно", – сообщил он.

По словам прокурора, в период с 18 по 20 февраля, когда проводились активные силовые мероприятия по вытеснению митингующих из центральной части Киева, были многочисленные телефонные соединения правительственной и телефонной связью президента с руководителями правоохранительных органов. Он отметил, что правоохранители зафиксировали не менее 10 соединений Януковича с Якименко и Захарченко с каждым отдельно, с министром обороны Лебедевым и командующим внутренних войск Шуляком в эти дни было по 5 соединений.

"О чем они говорили следствие не установило. Но с помощью многочисленных видеозаписей, которые тогда осуществлялись в центральной части Киева, отслеживается связь, как после очередного звонка Януковича к Захарченко, милиция начинает активный штурм на конкретном участке и применяет чрезмерное физическое насилие, специальные средства, гранаты, резиновые дубинки, стреляет из помповых ружей. И перед началом этого всего, минут через пять-десять, происходит соединение. О чем они говорят? Возможно, именно об этой операции", — сказал он.

Напомним, ранее в ГБР обнародовали перечень лиц, обвиняемых в организации разгона и расстрелах демонстрантов 18–20 февраля 2014 года.