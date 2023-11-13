"Правды очень мало": украинцы высказались насчет телемарафона "Единые новости"

Люди не верят в информацию, которую подают через телемарафон

За последние полтора года в Украине, по данным социологов, отмечается падение уровня доверия к централизованному вещанию. Люди перестали верить информации, которую транслируют через телемарафон "Єдині новини".

"Телеграф" решил провести свой опрос в Facebook и вияснить, правда ли украинцы перестали смотреть телемарафон. И почему к "Единым новостям" пропало доверие.

Так, на вопрос "А вы смотрите телемарафон "Единые новости", который показывают уже 20 месяцев?", большинство читателей ответило отрицательно.

Некоторые пользователи дали эмоциональный ответ: "Смотрела в первые дни войны. Сейчас выбрала несколько людей, мнение которых мне интересно, и смотрю их", "Зомби-марафон, правды очень мало", "Ни одного слова правды в этом марафоне".

Кто-то из читателей признался, что телевизор не смотрит вообще: "Телевизор не смотрю! Вообще! Здоровее буду!".

Стоит отметить, что за период с мая 2022 года по октябрь 2023 прослеживается снижение доверия украинцев к телемарафону "Единые новости". Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 30 сентября по 13 октября.

Ранее "Телеграф" сообщил, что абсолютно неизменным остался уровень доверия украинцев к волонтерам. Большинство населения доверяют и Вооруженным силам.