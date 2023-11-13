"Правди дуже мало": українці висловилися щодо телемарафону "Єдині новини"

Люди не вірять у інформацію, яку подають через телемарафон

За останні півтора роки в Україні, за даними соціологів, відзначається падіння рівня довіри до централізованого мовлення. Люди перестали вірити інформації, яку транслюють через телемарафон "Єдині новини".

"Телеграф" вирішив провести своє опитування у Facebook і з’ясувати, чи правда українці перестали дивитися телемарафон. І чому до "Єдиних новин" зникла довіра.

Так, на запитання "А ви дивіться телемарафон "Єдині новини", який показують вже 20 місяців?", більшість читачів відповіли негативно.

Деякі користувачі дали емоційну відповідь:"Дивилась у перші дні війни.Зараз вибрала декілька людей,думка яких мені цікава,і дивлюся їх", "Зомбі-марафон, правди дуже мало", "Ні одного слова правди в цьому марафоні".

Хтось із читачів зізнався, що телевізор не дивиться взагалі:" Телевізор не дивлюся! Взагалі! Здоровіше буду!".

Варто зазначити, що за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри українців до телемарафону "Єдині новини". Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у період з 30 вересня до 13 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомив, що абсолютно незмінним залишився рівень довіри українців до волонтерів. Більшість населення довіряють і Збройним силам.