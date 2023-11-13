Марафон затянулся: как нынешний формат "Единых новостей" может угрожать безопасности Украины

Ограничения, оправданные в начале полномасштабной войны, исчерпали себя

Одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз является необходимость возобновления независимого вещания, которое испытало существенные ограничения из-за внедрения телемарафона "Единые новости". Более того, в Еврокомиссии настаивают, что разработкой такого плана украинское правительство должно заняться уже в следующем году.

Несмотря на то, что несовершенство избранного в начале войны формата информирования населения видят уже даже в Европе, украинские чиновники не считают нужным изменять подход к работе медиа. В частности, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, оснований для этого нет, ведь война продолжается, а для выражения альтернативной властной точке зрения "есть много других площадок".

Почему власти не желают отказываться от телемарафона и к каким последствиям это может привести, "Телеграф" спрашивал у политических и медиа экспертов.

Рейтинги и доверие — не одно и то же

Объединение эфиров ведущих телевизионных каналов было осуществлено правительством Украины в первые часы полномасштабного вторжения рф. За 20 месяцев в совместный марафон были включены "1+1", СТБ/ICTV, "Интер", "Рада", "Украина"/"Украина 24" и "Общественное". При этом три канала, имеющих репутацию оппозиционных к власти — "5", Прямой" и "Эспресо" — не были присоединены к "Единым новостям", а их эфиры и сейчас можно смотреть только с помощью кабельного/спутникового телевидения или онлайн трансляции.

Если в начале войны решение об объединении было вполне оправданным из-за угрозы информационных атак со стороны рф и ее агентов влияния в Украине, то со временем целесообразность ограничения отдельных каналов в вещании в общей сети начала вызывать вопросы. Одной из причин для критики "Единых новостей" является то, что в их эфирах не звучат мысли, идущие вразрез с официальной позицией властей, а экспертов, которые могут задавать неудобные вопросы правительству, не допускают к микрофонам.

"Много есть возможностей, много площадок, инструментов. У вас (Радио Свобода. — Ред .) также можно проводить любые дискуссии. Вы получаете большое количество зрителей, слушателей, которые будут достаточно заинтересованы в том, чтобы получить ваши экспертные позиции. И это говорит о том, что ландшафт не монополизирован", — уверял Подоляк в эфире Радио Свобода, добавив, что власти будут обсуждать создание дорожной карты по восстановлению независимого медиаландшафта по требованию Еврокомиссии, ведь "это входит в перечень следующих шагов, которые Украина должна проходить".

По мнению совладельца и директора телеканала "Мы — Украина" Игоря Петренко, функционирование телемарафона никоим образом не ограничивает свободу слова в Украине, ведь с запуском "Единых новостей" остальные медиаресурсы не упустили возможность транслировать свои мысли и отстаивать позиции.

"Телемарафон имеет достаточно высокие рейтинги. Сейчас показатель достигает 10% (для сравнения: в довоенный январь-2022 аудитория одного телеканала "Украина" достигала 11,43%; ICTV — 7,86%; СТБ — 7,22%; 1+1 — 7,11%; "Интера" — 5,95%; "Нового канала" — 4,27%. — Ред .) , и это свидетельствует о том, что запрос у общества на просмотр сохраняется. Очевидно, это весомый аргумент на пользу того, чтобы этот формат сохранялся. Что касается ограничения информации, я считаю, что альтернативные источники существуют даже в рамках телевидения, поэтому вред свободе слова марафон не наносит точно и до завершения войны может продолжать свое функционирование", — говорит Игорь Петренко в комментарии " Телеграфу".

На самом же деле, несмотря на высокие рейтинги, уровень доверия к телемарафону за последние полтора года снизился на 21%. По данным опроса КМИС, с мая 2022 года по октябрь 2023 года количество украинцев, доверяющих "Единым новостям", снизилось с 69% до 48%. Интересно, что эти метаморфозы совпали с изменением отношения граждан к критике власти. Так, за это время в Украине на 44% стало больше тех, кто считает, что указывать на ошибки правительства можно даже во время войны.

"В любом случае, нынешняя динамика показывает запрос общественности на переосмысление функционирования Телемарафона и при нынешних показателях доверия есть окно возможностей для осуществления одобряемых общественностью трансформаций", — говорит исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Более того, негативную роль телемарафона в восприятии информации от власти признают и психологи. Детальнее о том, почему обращения президента Владимира Зеленского уже не оказывают мощного эффекта на общество, "Телеграф" писал ранее.

"Единые новости" vs Telegram

Причины, по которым правительство не стремится к изменению формата телевизионного вещания, лежат на поверхности. Каналы, работающие в телемарафоне, гарантируют не только отсутствие на украинском телевидении вражеской пропаганды, но и негативные оценки действий власти. Несмотря на то, что отключенные от общей сети каналы оппозиционных политических сил установили негласный мораторий на острую критику оппонентов до окончания войны, предложить им такую же "теплую ванну", как марафонцы, они не могут.

По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, телемарафон является частью информационной политики государства, в целом отвечающей условиям войны и режима военного положения. В то же время, дискуссия по поводу целесообразности его функционирования именно в нынешнем виде продолжается уже давно.

"Мне точно известно, что часть работников и даже руководителей каналов, участвующих в "Единых новостях", считают, что формат должен быть более гибким. Сейчас уже можно расширять круг ведущих телеканалов, сохраняя координацию между ними и оставляя базовые принципы согласованной информационной политики в информационном пространстве Украины", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Однако упреки в ограничении свободы слова в Украине Владимир Фесенко считает чрезмерными, а причины их появления видит в том, что из-за якобы мощного влияния телемарафона у оппозиционных медиа нет паритета сил с провластными ресурсами.

По словам политолога, большое значение имеют реальные намерения и мотивы владельцев альтернативных источников информации увеличить свою долю в инфопространстве страны.

"В свое время и закрытие каналов Медведчука называли притеснениями свободы слова. Впрочем, на примере недавних скандалов вокруг якобы отставки Валерия Залужного, мы видим, какой эффект может произвести один метко брошенный фейк. Если такие ужасные политические провокации будут происходить не на уровне соцсетей, а на центральном телевидении, никакой пользы мы от этого не получим", — считает эксперт.

Между тем, вбросом от народного депутата партии "ЕС" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ действительно воспользовались россияне. "Видеообращение" Залужного с призывом к госперевороту, созданное с помощью компьютерной графики, — лишь верхушка айсберга российских ИПСО, которые способны расшатывать украинское общество в кризисный момент, считает политический эксперт, глава организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель. По его словам, наше информационное пространство чрезвычайно уязвимо перед врагом, поэтому россияне чувствуют себя в нем как дома.

Создание "Единого телемарафона" было принято решением в первые месяцы войны, но он исчерпал себя еще год назад, считает эксперт. Не имея возможности слышать альтернативные мнения и оценки ситуации в официальных СМИ, в том числе от оппозиционных сил, привыкшие к свободе слова украинцы ищут информацию в Telegram-каналах, которые сейчас являются главным источником новостей для двух третей наших граждан.

"Миллионы украинцев ежедневно поглощают фейки и становятся жертвами российских ИПСО, которые разгоняют через популярные каналы бывших сторонников Януковича. Вся страна несколько дней вполне серьезно обсуждала новости о "смерти путина", которые бросила в наше информационное пространство ФСБ. Что будет, если завтра начнут сообщение о подрыве атомной электростанции, убийстве президента или главнокомандующего? Начнется паника и процессы могут стать неконтролируемыми. Поэтому это очень серьезный вопрос национальной безопасности", — говорит политолог в комментарии " Телеграфу".

Решением этой проблемы должно стать восстановление полноценного вещания, чтобы профессиональная журналистика снова была инструментом информирования населения. Кроме того, парламентарии должны принять законодательные изменения по регулированию деятельности вплоть до полного блокирования анонимных Telegram-каналов или ресурса на период действия правового режима военного положения, считает Алексей Кошель.

Между тем, в своем стремлении как можно дольше избегать неудобных вопросов со стороны журналистов и острой критики в эфире ведущих телеканалов, власть сама толкает украинцев в объятия дезинформаторов в соцсетях. Впрочем, настоящие проблемы могут возникнуть, когда, вернувшись из Telegram-каналов Шария и Арестовича, граждане начнут задавать властям вопросы, основанные на искаженном роспропагандой видении ситуации в Украине.