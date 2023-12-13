Ведуть полонених перед собою: росіяни застосовують нову підлу тактику на фронті (відео)

Журналісти вже верифікували відео та ознайомили з ним владу України

Російські окупанти вдалися до нової підлої тактики. Загарбники почали ходити на штурми із полоненими бійцями ЗСУ, яких під дулом автомата ведуть перед собою.

Відеоролик публікує Радіо Свобода. За словами журналістів, його їм передали бійці 10-го армійського корпусу ЗСУ, що воюють проти росіян під Роботиним (Запорізька область). Видання зазначає, що його фахівцям уже вдалося верифікувати дані кадри та підтвердити, що такий інцидент справді стався на цій ділянці фронту.

"Українські військові кажуть, що таким чином противник під час штурмових дій намагається змусити їх не відкривати вогонь", — йдеться у матеріалі.

На відео можна побачити кадри з дрону, на яких видно, як попереду йде кілька людей із піднятими руками, а ззаду військові РФ зі зброєю. При цьому самі ж росіяни стріляють із неї у напрямку руху.

На відеоролику також зафільмовано момент, коли між ЗСУ та противником зав’язався бій. Росіяни одразу ж відступили. Беззбройних людей послали назад, а потім вистрілили у бік одного з них. На вже наступному кадрі ця людина лежала на землі.

Влада України вже ознайомлена із цим відеороликом. За словами омбудсмена Лубінця, такі дії можна вважати порушенням Женевської конвенції.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни розстріляли беззбройних українських воїнів.