"Геноцид українського населення": на Херсонщині окупант розстріляв мирних жителів

Причина вбивства людей невідома

Життя в окупації стає дедалі небезпечнішим — нещодавно в окупованій Волновасі кадировці розстріляли сім’ю з 9 осіб, включаючи двох дітей, а днями російський військовий розстріляв двох мирних жителів. Трагедія сталася 5 листопада у селі Нечаєве Херсонської області України, на Лівому березі Дніпра.

За даними Telegram-каналу ASTRA, сусіди знайшли тіла місцевих мешканців Тетяни Філенко та Сергія Авдєєва у дворі будинку на 24 вулиці. Через день, за інформацією місцевих жителів, був затриманий підозрюваний у вбивстві російський військовослужбовець.

Затриманий — 28-річний військовослужбовець із в/ч 12266 з міста Кіровськ Ленінградської області Олексій Косенков. За його словами, він розстріляв невідомих йому місцевих мешканців зі свого автомата Калашнікова. Причини, через які він убив двох українців, невідомі.

"Ці мерзоти називають себе визволителями. Але те, що вони роблять — це методи нацистів. Геноцид українського населення", — прокоментував чергове звірство російських окупантів журналіст Денис Казанський.

Як повідомляв "Телеграф", у районі Токмака окупанти розстріляли групу українських військовополонених. Воїнам зв’язали руки за спиною, а потім убили. Судячи з шевронів, то були нацгвардійці. За вбивство частина злочинців уже поплатилася своїм життям.