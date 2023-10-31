Розстріл сім’ї з дітьми у Волновасі: росіяни "зловили" вбивць, і це не "кадирівці"

Місцеві не довіряють "розслідуванню" так званої поліції

Російські загарбники заявили, що розкрили справу про вбивство сім’ї у Волновасі. Винними назвали двох військових рф. Підозрюваних уже нібито затримали. І ними виявилися не "кадирівці", як у мережі писали раніше.

Про це у вівторок, 31 жовтня, повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради. Зазначається, що життя в окупації стає все більш небезпечним, оскільки загарбники вриваються в будинки та вбивають цілі родини.

"В окупації стає все більш небезпечно. російські загарбники не тільки не дотримуються жодних законів, а й прийшли до вбивства мирних людей. У ніч на 28 жовтня у приватному будинку у Волновасі загарбники вбили 9 осіб. Серед загиблих – двоє дітей, одному з яких було 4 роки", — йдеться у повідомленні мерії.

За заявами загарбників, затримані є військовослужбовцями Далекого Сходу, які проходили службу за контрактом. При цьому місцеві жителі не довіряють так званій поліції. Дехто не виключає, що вони могли "повісити" цю справу на інших військових, щоб не конфліктувати з "кадирівцями".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські окупанти викрали нібито адміністраторів найпопулярніших проукраїнських Telegram-каналів. При цьому в мережі окупанти повідомили, що під час "затримання" вони вбили одну людину.